"В Новый год без помощников": обращение Путина к россиянам

В этом году президент России начал свое обращение с напоминания, что в новогоднюю ночь все, как в детстве, загадывают желания:

"У каждого сейчас свои ожидания. Но по большому счёту все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались".

"И пусть они будут", — добавил Путин, отмечая, что добиться лучшего для страны можно лишь собственными усилиями и "слаженной работой".

"Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре и, главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему", — говорится в обращении президента России.

В то же время Путин отметил, что сделать это можно только "вместе", будучи "единой, сильной, сплоченной командой".

"Помощников у нас никогда не было и не будет", — жестко добавил Владимир Путин в конце 2018 года. Возможно, это намек на ожидания от сотрудничества с другими странами.

"А сейчас мы с волнением и надеждой ждём наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью, и вниманием, и понимаем, что вот оно, новогоднее волшебство, и создаёт его наша душевная щедрость", — отметил глава соседнего государства.

"Искренне желаю вам радости и благополучия, а нашей Родине, нашей любимой России — успехов и процветания", — этими словами главы государства и традиционным поздравлением россиян с Новым годом завершается обращение президента.

Обращение президента, которое в этом году длится 3 минуты, 43 секунды, первыми увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступил в 15:00 по московскому времени.

Через час это же обращение увидели жители Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час — в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке.

В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите Новый год наступит в 18 часов по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ — в 19.00.