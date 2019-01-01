Вт, 1.01.2019
Одним из ингредиентов традиционного для постсоветских стран новогоднего салата оливье должна быть любовь! IKEA в своей необычной инструкции
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Как, где и с кем российские звёзды встретили Новый год
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Александра Бортич

ФОТО: instagram.com/bortich

Вот и наступил 2019 год. Давайте заглянем в Instagram российских звёзд и посмотрим, как они провели главную зимнюю ночь.

Тина Канделаки вместе с дочерью Меланией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Новым Годом! 2019 будет СУПЕР!👍💥💫

A post shared by Тина Канделаки (@tina_kandelaki) on

Дмитрий Маликов поздравил всех вместе с сыном Марком.

Рэп-исполнитель Джиган встретил Новый год в кругу семьи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У меня уже целая коллекция новогодних традиций скопилась))😂🎁🎅🎄скоро не будут умещаться в один единственный новогодний день)))🤣 Не могу написать итоги года,надо готовиться к ночи))😅скажу просто что в 2018 у нас все офигенно и пускай в 2019 будет ещё офигенней)))🎁🤞🎄ещё раз поздравляем всех вас с наступающим Новым годом )))❄️🎅😍🤗 Ps:Майя уснула как обычно в самый неподходящий момент )))😄🤷🏻‍♀️

A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) on

Полина Гагарина опубликовала фотографию с милым поросёнком - символом 2019 года.

Леонид Агутин и Анжелика Варум пожелали своим подписчикам, чтобы их мечты и желания сбылись, а сомнения остались в прошлом году.

Рэп-исполнитель Тимати, судя по всему, новогоднюю ночь провёл в столице Франции.

Фотографией у ёлочки поделилась Яна Рудковская, Евгений Плющенко и Гном Гномыч.

Сергей Лазарев опубликовал видео с сыном Никитой, который прочитал стихотворение.

Елизавета Боярская встретила 2019 год в кругу семьи. Редкая фотография Михаила Боярского без шляпы.

Гарик Мартиросян с супругой, судя по всему, встретили Новый год дома у телевизора под Comedy Club.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ура, всех с Новым годом!!!!!!🎈🎁🍾🎊🎄🎉🎆

A post shared by Janna Levina (@jannalevina_martirosyan) on

Политик Алексей Навальный написал, что Новый год - это традиционно семейный праздник. Поэтому у них на столе оливье, селёдка под шубой, бутерброды с красной икрой и шампанское. Интересно, смотрел ли оппозиционер новогоднее обращение президента России?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оливье - есть. Селедка под шубой - есть. Бутерброды с красной икрой - есть. Грибочки - на месте. Водка и шампанское - с нами. Осталось только телевизор включить. Супертрадиционный НГ семьи Навальный. Выглядит одинаково, что в 70-х годах при СССР, что сейчас. И лично я люблю именно так. Новый год - семейный праздник. Всех поздравляю и желаю встретить 2019-й в кругу семьи и любимых людей. С Новым годом и будьте счастливы!

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А вот актриса Александра Бортич решила не мёрзнуть в России и отправилась в тёплую Колумбию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кскс2019

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