Как, где и с кем российские звёзды встретили Новый год
Вот и наступил 2019 год. Давайте заглянем в Instagram российских звёзд и посмотрим, как они провели главную зимнюю ночь.
Тина Канделаки вместе с дочерью Меланией.
Дмитрий Маликов поздравил всех вместе с сыном Марком.
Рэп-исполнитель Джиган встретил Новый год в кругу семьи.
У меня уже целая коллекция новогодних традиций скопилась))😂🎁🎅🎄скоро не будут умещаться в один единственный новогодний день)))🤣 Не могу написать итоги года,надо готовиться к ночи))😅скажу просто что в 2018 у нас все офигенно и пускай в 2019 будет ещё офигенней)))🎁🤞🎄ещё раз поздравляем всех вас с наступающим Новым годом )))❄️🎅😍🤗 Ps:Майя уснула как обычно в самый неподходящий момент )))😄🤷🏻♀️
Полина Гагарина опубликовала фотографию с милым поросёнком - символом 2019 года.
Леонид Агутин и Анжелика Варум пожелали своим подписчикам, чтобы их мечты и желания сбылись, а сомнения остались в прошлом году.
Друзья! Дорогие, любимые наши зрители, слушатели, читатели, подписчики! Поздравляем вас с Новым Годом!!! Пусть всё будет лучше! Пусть жизнь дарует мечты и желания, и пусть они исполняются! Пусть удача и хорошая музыка преследуют вас! Пусть сомнения останутся в прошлом году и любовь побеждает повсеместно!!!
Рэп-исполнитель Тимати, судя по всему, новогоднюю ночь провёл в столице Франции.
Не собираюсь ничего подытоживать, пусть результаты говорят сами за себя. Впереди непростой, но уверен что очень интересный год. С ним вас и поздравляю. Спасибо всем кто его провёл со мной в ленте )) Говорят, смена пейзажей обычно идёт на пользу. Вот, воспользуюсь советом. Отключаю тел. увидимся в новом 👋🏼
Фотографией у ёлочки поделилась Яна Рудковская, Евгений Плющенко и Гном Гномыч.
Сергей Лазарев опубликовал видео с сыном Никитой, который прочитал стихотворение.
С новым годом! Добра, мира, счастья и здоровья... пусть вас окружают в новом году только преданные люди, и верные друзья! И пусть в Ваших семьях всегда царит взаимопонимание , любовь и уважение к друг другу... мы вас очень любим!! С Новым Годом! Ваши Лазаревы #Лазаревы #ПапаСын #НикитаСергеевич
Елизавета Боярская встретила 2019 год в кругу семьи. Редкая фотография Михаила Боярского без шляпы.
Гарик Мартиросян с супругой, судя по всему, встретили Новый год дома у телевизора под Comedy Club.
Политик Алексей Навальный написал, что Новый год - это традиционно семейный праздник. Поэтому у них на столе оливье, селёдка под шубой, бутерброды с красной икрой и шампанское. Интересно, смотрел ли оппозиционер новогоднее обращение президента России?
Оливье - есть. Селедка под шубой - есть. Бутерброды с красной икрой - есть. Грибочки - на месте. Водка и шампанское - с нами. Осталось только телевизор включить. Супертрадиционный НГ семьи Навальный. Выглядит одинаково, что в 70-х годах при СССР, что сейчас. И лично я люблю именно так. Новый год - семейный праздник. Всех поздравляю и желаю встретить 2019-й в кругу семьи и любимых людей. С Новым годом и будьте счастливы!
А вот актриса Александра Бортич решила не мёрзнуть в России и отправилась в тёплую Колумбию.