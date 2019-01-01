Как, где и с кем российские звёзды встретили Новый год

Елизавета Боярская встретила 2019 год в кругу семьи. Редкая фотография Михаила Боярского без шляпы.

Гарик Мартиросян с супругой, судя по всему, встретили Новый год дома у телевизора под Comedy Club.

Политик Алексей Навальный написал, что Новый год - это традиционно семейный праздник. Поэтому у них на столе оливье, селёдка под шубой, бутерброды с красной икрой и шампанское. Интересно, смотрел ли оппозиционер новогоднее обращение президента России?