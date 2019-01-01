Комик Владимир Зеленский объявил об участии в выборах президента Украины

Интересно, что обращение Зеленского к народу пустили в эфир "1+1" за несколько минут до Нового года. Для этого даже передвинули новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, который обратился к украинцам уже в 2019 году.

В своём обращении Зеленский сказал, что в что в условиях сложной ситуации, сложившейся в Украине, у каждого гражданина есть три пути: плыть по течению, уехать за рубеж и третий — который он выбрал для себя — "попробовать самому что-то изменить в стране".

Зелинский также сказал, что не хочет давать пустых обещаний, как другие "великие" политики. "Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю: я иду в президенты Украины", — заявил он.

Что касается телеканала "1+1", на котором выступил Владимир Зеленский, то он принадлежит одному из самых богатых бизнесменов Украины и политику Игорю Коломойскому. Многие СМИ называют Зеленского человеком, близким к Коломойскому.

Интересно, что Зеленский играет главную роль в сериале "Слуга народа". Его герой — учитель истории киевской школы Василий Голобородько, который неожиданно становится президентом Украины и начинает борьбу с коррупцией.