Взрыв в Магнитогорске: под завалами нашли живого младенца

Сегодня спасатели обнаружили под завалами дома в Магнитогорске живого 11-месячного ребенка, сообщает gazeta.ru. Он был тепло укутан в кровати — это и спасло малыша. Сейчас его готовят к реанимации. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Количество погибших после обрушения подъезда в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря выросло до семи человек и продолжает расти.
1 января спасатели обнаружили под завалами живого 11-месячного ребенка. Он был тепло укутан в кровати — это и спасло малыша. Сейчас его готовят к реанимации. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Мама малыша, как сообщает 74.ru, после взрыва сумела выбраться из-под завалов с трехгодовалым сыном. Младший спал в кроватке и из-за разрушений она найти его не смогла. Все эти сутки женщина в слезах приходила к обрушившемуся дому.
Состояние малыша оценивается врачами как тяжелое: серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма. Как сообщает Минздрав, из Челябинска в Магнитогорск выехала бригада лучших врачей-реаниматологов, главный неонатолог области.
Специалисты из федеральных медцентров готовы подключиться к телемедицинским консультациям. При необходимости после оценки состояния ребенка смогут эвакуировать в Москву для оказания дальнейшей помощи.
Напомним, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, провел совещание в оперативном штабе, навестил 13-летнего подростка, пострадавшего при обрушении. Спасатели продолжают разбирать завалы.