Взрыв в Магнитогорске: под завалами нашли живого младенца

Сегодня спасатели обнаружили под завалами дома в Магнитогорске живого 11-месячного ребенка, сообщает gazeta.ru. Он был тепло укутан в кровати — это и спасло малыша. Сейчас его готовят к реанимации. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Количество погибших после обрушения подъезда в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря выросло до семи человек и продолжает расти.