"Почему на нём дедушкины часы"? Истории тех, кто больше не верит в Деда Мороза

Марина

"Когда мне было лет пять, ко мне на Новый год пришел Дед Мороз. Для начала меня смутило, что у него на лице пластиковая маска. Оказалось, что от мороза у него обветрились щеки. Тогда я спросила, почему его посох больше похож на палку от швабры — ужасное происшествие, настоящий посох сломался и отдан в ремонт. На вопрос, почему вместо мешка с подарками он принес пластиковый пакет, ответил, что он современный Дед Мороз и так теперь носят. Засыпался он, когда я спросила, почему на нем дедушкины часы".

Лелька

"Будучи ребенком, я любила лазить по антресолям в нашей квартире — там всегда можно было найти разные удивительные сокровища: все выпуски журнала "Наука и жизнь", мамино миниатюрное свадебное платье и стопки постельного белья и занавесок — мне на приданое. И вот однажды во время очередной "вылазки" я нашла там холщовый мешок, в котором был очень мне знакомый костюм Деда Мороза и белая потрепанная борода. И тут у меня в голове все сошлось: и зычный голос, и добрый, полный любви взгляд. Ах вот оно что!

Сразу было как-то немного грустно и обидно, но со временем горечь ушла, и осталась только неимоверная благодарность папе за все его старания, за желание сделать для нас настоящий праздник"!

Буня

"Мне пять лет, и в садике на новогоднем утреннике я увидела серьги!! в ушах!!! у Деда Мороза!!!! Ааааа!!! В моем детском мозгу никак не могло это уложиться — Дед Мороз и серьги в ушах, как, как, КААААААК?! Атаковала расспросами маму, та лишь загадочно хихикала и никак не могла предоставить мне никакой убедительной версии. Нет, в Деда Мороза верить не перестала, но зерно сомнений зародилось"…

Стас

"Был 1998 или 1999 год, у папы недавно появился мобильный телефон. В новогоднюю ночь родители сказали, что не знают, где подарки, и что должен позвонить Дед Мороз и сказать, куда он спрятал подарки. В какой-то момент родители позвали меня к нашему стационарному телефону и сказали, что Дед Мороз вот-вот должен позвонить. Потом папа ушел на кухню, и тут же раздался звонок на домашний телефон. Трубку взяла мама, поговорила меньше минуты и сказала, что Дед Мороз сообщил ей, где подарок. И тут же папа резко вернулся с кухни. Вот тогда я и заподозрил, что это, наверное, все-таки звонил папа, а не Дед Мороз, но родителям своих подозрений не высказал, чтобы получить больше информации позже".

Анна

"Мне кажется, я никогда не верила в Деда Мороза. Когда мне было три года, старшая сестра показала, где родители спрятали наши подарки к Новому году. И с тех пор я их каждый год искала и находила. А когда мне было 11 лет, началась активная раскрутка Деда Мороза из Великого Устюга. Его показывали по телевизору, такого могучего и бородатого, и он призывал всех написать ему письмо. Я, разумеется, знала, что это актер, но все равно ему зачем-то написала прямо перед Новым годом. Наверное, из озорства, потому что я там прямо заявляла, что не верю в него.

А когда уже весной получила ответ, то от трогательности расплакалась. Текст был напечатан курсивом на глянцевом листе с очень красивым изображением Деда Мороза, сидящего за письменным столом и вытирающего лоб, в окружении капающих сосулек. Он писал, что получил мое письмо и смог ответить только сейчас, потому что ему пишут дети со всей страны. Написал, что он настоящий и ему очень тяжело весной и летом, потому что становится слишком жарко".