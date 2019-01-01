Вт, 1.01.2019
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Банкноты в 500 евро уйдут в прошлое

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ФОТО: SIPA/Scanpix

В Еврозоне с 27 января 17 из 19 центробанков прекратят выпуск банкнот номиналом по 500 евро. Об этом сообщает France24 со ссылкой на сообщение Европейского центрального банка во вторник, 1 января.

"С 27 января 2019 года 17 из 19 национальных центральных банков еврозоны прекратят выпуск банкнот по 500 евро" - сообщили в ЕЦБ.

Австрия и Германия будут продолжать выпуск банкнот по 500 евро до 26 апреля для обеспечения плавного перехода и по логистическим причинам.

500-евровые купюры, выпущенные ранее, остаются в обращении и являются легальным платежным средством.

ЕЦБ объявил о намерении прекратить выпуск 500-евровых банкнот в мае 2016 года, аргументируя это тем, что именно эти банкноты чаще всего используются в преступной деятельности. Учитывая их высокую стоимость именно такие банкноты часто используются в отмывании денег и финансировании терроризма.

500-евровая банкнота является одной из самых ценных в мире банкнот наряду с банкнотой в тысячу швейцарских франков (равный 888 евро).

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