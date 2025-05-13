Краузе распорядился прекратить заключение договоров по ветряным паркам на землях LVM

Краузе отметил, что строительство ветряных электростанций в государственных лесах необходимо осуществлять, прислушиваясь к мнению общественности и учитывая потребности в ветроэнергетике, добавив, что лес является национальным богатством Латвии, которым необходимо управлять в соответствии с интересами общества и государства.

"Высказанные в настоящее время мнения и непонимание общественности свидетельствуют о том, что вопросов относительно аукционов государственных лесных участков больше, чем ответов. Поскольку строительство ветряных электростанций может существенно повлиять на повседневную жизнь и качество жизни людей, необходим прозрачный и качественный диалог с общественностью", - пояснил министр.

Краузе отметил, что нынешняя реакция общественности свидетельствует о том, что в процессе принятия решений могли не соблюдаться основные принципы надлежащего управления, поэтому министр распорядился приостановить аукционы до тех пор, пока не будет проведена всесторонняя оценка, включая переоценку их необходимости, потенциального вклада в экономику и влияния на качество жизни общества.

В министерстве также подчеркнули, что распоряжение министра не повлияет на заключенные ранее договоры.

Председатель правления LVM Петерс Путниньш в интервью агентству LETA до решения министра сообщил, что компания провела несколько аукционов по предоставлению прав на строительство застройщикам ветряных электростанций.

"Наша главная задача состояла в том, чтобы выявить пригодные для разведки территории без большинства существующих ограничений и выставить их на аукцион. На данный момент мы заключили несколько десятков договоров с предыдущих этапов аукциона", - сказал Путниньш, добавив, что в настоящее время предприниматели проводят оценку воздействия на окружающую среду, которая является первым этапом перед проектированием и строительством.