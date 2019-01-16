Вт, 26.03.2019
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В Риге выступит рэп-исполнитель Баста

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Баста в Риге

ФОТО: TVNET/ Jevgenijs Luhņevs un Antons Abitajevs

В пятницу, 29 марта в Арене Рига выступит российский рэп-исполнитель Баста.

Настоящее имя исполнителя — Василий Вакуленко. Также известен под сценическими именами Ноггано и N1NT3ND0.

В своём творческом объединении "Газгольдер" он выступает как музыкант, артист, режиссер, продюсер и создатель собственной линии одежды.

Сегодня Баста собирает самые большие концертные залы.

На счету рэпера множество альбомов, а также совместных работ с известными исполнителями. В конце 2018 года появилась композиция с певицой Алсу.

В апреле прошлого года у артиста вышла новая успешная работа под названием "Сансара", которая в дальнейшем получила многочисленные премии музыкальных каналов.

Клипы Басты регулярно набирают многомиллионные просмотры на Youtube.

Василий Вакуленко был наставником четвертого и седьмого сезона шоу "Голос", а также наставником пятого сезона "Голос.Дети".

Ани Лорак, Сергей Шнуров и Баста на шоу "Голос"

ФОТО: скриншот видео

В Риге музыкант исполнит свои лучшие песни, а также работы из нового репертуара. Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

Галерея: Концерт исполнителя Баста в Риге

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