В Риге выступит рэп-исполнитель Баста

Настоящее имя исполнителя — Василий Вакуленко. Также известен под сценическими именами Ноггано и N1NT3ND0.

В своём творческом объединении "Газгольдер" он выступает как музыкант, артист, режиссер, продюсер и создатель собственной линии одежды.

Сегодня Баста собирает самые большие концертные залы.

На счету рэпера множество альбомов, а также совместных работ с известными исполнителями. В конце 2018 года появилась композиция с певицой Алсу.

В апреле прошлого года у артиста вышла новая успешная работа под названием "Сансара", которая в дальнейшем получила многочисленные премии музыкальных каналов.

Клипы Басты регулярно набирают многомиллионные просмотры на Youtube.

Василий Вакуленко был наставником четвертого и седьмого сезона шоу "Голос", а также наставником пятого сезона "Голос.Дети".

Ани Лорак, Сергей Шнуров и Баста на шоу "Голос" ФОТО: скриншот видео

В Риге музыкант исполнит свои лучшие песни, а также работы из нового репертуара. Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.