"Глаза цвета виски": Головокружительный успех, четыре брака и романы Натальи Ветлицкой

Наталья Ветлицкая была также одной из солисток популярной группы "Мираж". Да, той самой скандальной группы, где пела (а вернее, открывала рот под фонограмму) Татьяна Овсиенко. Тогда скандальное признание бывших солисток Натальи Гулькиной и Маргариты Суханкиной облетело все СМИ.

В 1989 году "Мираж" активно гастролировал по Советскому Союзу. Гулькиной и Суханкиной там уже не было – они занимались собственными проектами, а концертах под плюс-фонограмму с их голосами пели молодые Татьяна Овсиенко и Ирина Салтыкова. Ветлицкая была солисткой "Миража" в 1988 году.

Но не стоит считать, что Наталья Ветлицкая не имела голоса. Звезда училась в музыкальной школе, которую окончила в 1979 году по классу фортепиано. Ветлицкая умела двигаться на сцене, здесь сказалось занятие бальными танцами с 10 лет.

В советской картине "Поезд вне расписания" она Ветлицкая исполнила саундтрек, еще под фамилией мужа - Смеян.

Певец и композитор Павел Смеян входил в состав Государственного эстрадного оркестра РСФСР под управлением Максима Дунаевского.

С 1986-го Ветлицкая некоторое время являлась танцовщицей и бэк-вокалисткой "Идеи фикс" и группы "Рондо". Она приняла участие в записи легендарной композиции "Замыкая круг".

Этот опыт ей пригодился, когда вместе с Игорем Матвиенко, Андреес Зуевым, Олегом Кацурой, Олегом Курохтиным, Алексеем Горским и Валерием Жаровым объединись в группу "Класс", а Наталья пришла в их состав танцовщицей и бэк-вокалисткой.

В Сети также сохранилось видео, где Наталья Ветлицкая выступает в качестве бэк-вокалистки у Дмитрия Маликова.

Ветлицкая и Маликов были в отношениях три года.

После распада группы "Класса" Ветлицкая начала сотрудничать с композитором Андреем Зуевым, тогда и появился тот самый хит - "Посмотри в глаза", а видеоклип снятый Федором Бондарчуком стал настоящей "визитной карточкой" певицы.

В 1994 году Велицкая выпускает альбом Playboy, куда входили такие хиты как Playboy, "Но только не говори мне...", "Лунный кот", "Мотылек" и другие. С этим альбомом исполнительница достигла небывалой популярности.

В 1996 году вышел еще один альбом "Раба любви", многие треки из него продержались в хит-парадах долгое время.

Наталья Ветлицкая попробовала себя в качестве актрисы в картине "Новейшие приключения Буратино", для которой также записала несколько саундтреков. Позже она сыграла в музыкальном фильме "Снежная королева".

Последний альбом певицы ("Мой любимый") вышел в 2004 году.

Хит "Глаза цвета виски" до сих пор находится ротации на многих радиостанциях.

Официально певица была замужем целых 4 раза, не включая гражданских браков. Ее первым мужем был музыкант Павел Смеян.

У Натальи были отношения с Дмитрием Маликовым. Певец до сумасшествия любил Ветлицкую. Они прожили вместе 3 года, но не были расписаны. Расстались по причине ухода Натальи к Жене Белоусову.

Белоусов стал ее вторым официальным мужем. Ради певицы Евгений оставил жену и ребенка. Но через девять дней Наталья ушла от мужа. Третьим мужем певицы стал Кирилл Кирин, но и их совместный брак продлился недолго.

СМИ приписывают Ветлицкой романы с продюсером Павлом Ващекиным, Владом Сташевским, бизнесменом Михаилом Топаловым и Сулейманом Керимовым.

Четвертым мужем Натальи стал Алексей, ее тренер по йоге. В браке звезда родила мужу дочь - Ульяну. По данным СМИ Наталья Ветлицкая проживает в Испании и не дает интервью.