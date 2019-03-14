"Красный лес": легионеры, завербованные британцами, борются в Латвии за независимость

Действие сериала, основанного на реальных исторических событиях, развивается в Латвии в 1949 году.

Главные герои - два бывших легионера, сбежавшие после Второй мировой войны в Великобританию и там завербованные разведкой MI 6, были отправлены в Латвию для борьбы с советской властью.

А площадкой боевых действий стали латвийские леса.

Один из бывших легионеров Витольд (Екабс Рейнис) вместе с женой Велтой попав после войны в Лондон, мечтал эмигрировать в США, но вернулся в Латвию для секретной миссии. Другой - русский, сын раскулаченных помещиков (Юрий Дьяконов) из бывших легионеров также возвращается на родину.

Фоном проиходят истории многих других персонажей, и латышей, и русских и представителей других национальностей, у каждого из которых - своя сюжетная линия.

ФОТО: publicitātes

У некоторых экранных героев были прототипы в реальной жизни. Один из них - Рудольф Силарайс, сбежавший из Латвии в Британию после войны, оставив на родине жену с детьми. В процессе съемок авторы фильма встречались с "лесными братьями" - участниками партизанского движения. Один из них Эрнест Рудзрога рассказал, как однажды запер чекистов в шкафу, чтобы спастись от их пуль. Этот эпизод вошел в сериал. В свою очередь жительница Бауски Микелина Супе поделилась воспоминаниями о своей жизни на болоте вместе с 300 другими партизанами. Детали ее рассказа были воссозданы в фильме.

"Это рассказ об обычных людях в сложных обстоятельствах, когда их жизнями вертели спецслужбы больших государств. Героям приходилось выкручиваться, служить родине и оставаться в живых. Доверять нельзя было никому", -

говорит продюсер сериала Арта Гига. Об операции британской разведки под кодовым названием Jungle (Джунгли) она узнала, работая над своим дебютным фильмом.

"Этот сюжет, совсем неизвестный широкой публике, показался нам интересным, так возникла идея инсценировать его в сериале", – рассказывает автор идеи, режиссер и художник фильма Нормундс Цукс.

ФОТО: publicitātes

По мнению авторов сериала после открытия мешков ЧК события, показанные в сериале, приобрели особую актуальность. И впервые в истории латвийского кино нам рассказали о жизни латвийских эмигрантов в послевоенной Англии.

В ролях заняты: Екабс Рейнис, Агнесе Цируле, Дайнис Грубе, Янис Вимба, Аурелия Анужите, Элина Васка, Павел Гришков, Юрис Жагарс, Майя Довейка и другие.

ФОТО: publicitātes

Отзывы зрителей о сериале в большинстве своем положительные:

"Выглядит очень реалистично".

"На самом деле хороший фильм, рекомендую"

"Многие люди за пределами Латвии даже не знали о движении сопротивления советской оккупации. Многие латыши сопротивлялись в своих сердцах, а некоторые - с оружием. И хорошо, что мир узнает об этом".

Сериал показывают по субботам в 21.25 по LTV1, а также на платформе Replay.lv.