Сегодня по календУрю День выбора новой диеты и День принятия необдуманных решений! Я хотела красивую фигуру, плоский живот и ключицу, а душа требовала краковской колбасы. Спорили недолго. К вечеру у меня было рыжее каре, новый лифчик и циркониевый браслет, а у души-оливье из «докторской» и жареный картофан. «Позорьтесь» и вы в комментариях! А то можно подумать я одна такая!🤦‍♀😄👇 #маринафедункив #федункив #мамаколяна #тетямарина #comedywoman #тнт #реальныепацаны #комедия #сериал #кино #театр #юмор #позор #шутка#прикол #смешно #вайн #скетч #диета #советскаяльвица #калорийнаяроссия #ночнаяжрица #колбаса#федункинмаклауд #пожилойблоггер

