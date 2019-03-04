Министр обороны: "Прямой угрозы для Латвии нет"

Может быть, откроет в ком-то желание вступить в вооруженные силы, стать рядовым или рядовой. Может, потом вступить в Земессардзе или просто полезнее провести летнее время, так как мы предлагаем лагеря различного вида. Как с обучением, так и с возможностью развлечься.

О финансировании обороны. Планируете ли вы поднять его выше двух процентов от внутреннего валового продукта (ВВП)? Если да, то когда это может произойти?

Я считаю, что два процента [от ВВП] такому государству, в такой геополитической ситуации, в какой мы сейчас, это минимальный прожиточный минимум для обороны, который не может быть всегда приемлемым, однако он всегда необходим.

Смотря чисто технически, мы знаем, что бюджет любой страны "гуляет". В один год прирост больше, в другой меньше. Из-за чистой амортизации было бы очень хорошо, если бы бюджет [обороны] был бы, по крайней мере, 2,1% от ВВП. Потому что тогда у нас не было бы опасения, что в результате колебаний или доходов и расходов бюджета мы можем упасть ниже 2%. (..)

Говоря об этих 2,1 процента от ВВП для обороны, вы планируете представить это как новую политическую инициативу в 2020 году во время формирования государственного бюджета?

Мы посмотрим. Мы пока ещё не говорили с министром финансов об этом, потому что мы должны закончить с бюджетом этого года. Но в любом случае, мы посмотрим. Мы будем понимающими со стороны Министерства обороны. Постараемся прийти с хорошими предложениями. (..)

Однако ясно, что два процента это только минимум.

​В исследовании Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) сказано, что опубликованные солдатами фотографии и записи в социальных сетях обеспечивают информацию об их деятельности и создают риски. Как вы планируете справиться с этой проблемой?

Очень хорошо, что эта проблема была освещена, она показывает не только уязвимость латвийского общества, но и любого мирового общества в эпоху современных технологий.

Мы в вооруженных силах будем обеспечивать ряд действий, чтобы в будущем сократить (истребить мы никогда не сможем, ни одна армия не сможет) любые риски (здесь говорю не о солдатах, а о земессаргах и резервистах), которые могут угрожать безопасности Латвии, её национальным интересам.

Вы сказали, что будет целый ряд действий. Каких действий?

Это технические вещи. Мы, в первую очередь, хотим обучить своих граждан, так как земессарг - это гражданин в униформе. Я думаю, что это конкретное исследование хороший пример, с которым мы должны их познакомить.

Затем, как на любом рабочем месте, в любой области есть ряд семинаров и возможностей осведомить людей о том, что нужно и не нужно делать.

Другими словами, вы расскажете солдатам, что не нужно пользоваться телефонами во время учений...