В моих руках премия за дуэт года ;) Спасибо, @shnurovs! С тобой, конечно, ничего не страшно, все легко и очень приятно !! ❤ #zdawards2018 @leningrad_on @chistyakova_ionova @st_stoizsta #ЖУЖУ

