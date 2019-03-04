Любимец 90-х Майкл Дж. Фокс: о болезни и новых проблемах

Майкл Дж. Фокс рассказал изданию о том, как он справился с новым набором серьезных проблем со здоровьем, которые были вызваны болезнью Паркинсона. Актер объяснил, что он часто падал, и даже был вынужден сделать в операцию на позвоночнике.

Несмотря на свой тяжелый недуг 57-летний Дж. Фокс продолжал сниматься в фильмах и сериалах. Он также стал одним из самых активных сторонников поиска лекарства от этой болезни, и на сегодняшний день он уже собрал примерно 800 миллионов долларов.

Но в последнее время здоровье Фокса резко ухудшилось, об этом он рассказал изданию The Times.

"У меня периодически возникала проблема с позвоночником",

- сказал Фокс.

Он признался, что врачи ему вначале дали понять, что нет ничего опасного для жизни.

"Сначала мне сказали, что это не страшно, но если бы я ничего не делал, у меня бы уменьшилась чувствительность в ногах. Потом бы начались трудности с передвижением",

- вспоминает актер.

Но артисту становилось только хуже. В результате ему пришлось сделать операцию на спину.

"Вдруг я начал падать, много. Это становилось смешным. Я пытался разобрать, что из этого болезнь Паркинсона, а что проблемы со спиной. Но дело дошло до того, что было необходимо сделать операцию",

- рассказал он.

Фокс перенес операцию и курс интенсивной физиотерапии. Но он не смог быстро оправиться, ко всему актер получил травму руки. Он объяснил, что слишком поторопился.

"Это потому, что у меня были определенные оптимистичные ожидания. Да, у меня были результаты, чтобы оправдать эти ожидания, но у меня были и неудачи. Но я не придавал неудачам значение",

- подчеркнул он.

Тем не менее, актер верит в излечение и будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь и дальше развитию своего благотворительного фонда.

"Было одобрено новое лекарство, похожее на спасательный ингалятор... Подобное лечение может иметь огромное значение в жизни людей",

- отметил актер.

В настоящее время Фокс работает над новой книгой (он уже написал три самых продаваемых мемуара), сосредоточенной вокруг вопроса, который он задавал себе во время своих недавних проблем со здоровьем: "Была ли это ложная надежда, которую я продавал? Есть ли черта, за которой нет утешения?".

"Я понял, что понимание, которое я достиг с Паркинсоном, было искренним, но я рискнул бороться. Я заключил мир с болезнью, но предположил, что и с другими также, но это было не так... Затем, когда у меня появились проблемы со спиной, я понял: "вау, это может стать намного хуже". Находясь в положении, когда я не мог ходить и у меня были помощники 24 часа в сутки, я все еще был готов сказать, что это лишь странное испытание!",