Любимец 90-х Майкл Дж. Фокс: о болезни и новых проблемах
Звезда трилогии "Назад в будущее" и один из ярчайших актеров американского кинематографа Майкл Джей Фокс узнал о болезни Паркинсона на пике своей популярности - в 1991 году, а в 1998-м о его недуге заговорили публично. Но страшный диагноз не остановил актера - он продолжил сниматься, активно бороться с болезнью, искать новые лекарства и выступать на публике. Теперь артист признался в новых проблемах, с которыми он столкнуся. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на The Time.
Майкл Дж. Фокс рассказал изданию о том, как он справился с новым набором серьезных проблем со здоровьем, которые были вызваны болезнью Паркинсона. Актер объяснил, что он часто падал, и даже был вынужден сделать в операцию на позвоночнике.
Несмотря на свой тяжелый недуг 57-летний Дж. Фокс продолжал сниматься в фильмах и сериалах. Он также стал одним из самых активных сторонников поиска лекарства от этой болезни, и на сегодняшний день он уже собрал примерно 800 миллионов долларов.
Но в последнее время здоровье Фокса резко ухудшилось, об этом он рассказал изданию The Times.
"У меня периодически возникала проблема с позвоночником",
- сказал Фокс.
Он признался, что врачи ему вначале дали понять, что нет ничего опасного для жизни.
"Сначала мне сказали, что это не страшно, но если бы я ничего не делал, у меня бы уменьшилась чувствительность в ногах. Потом бы начались трудности с передвижением",
- вспоминает актер.
Но артисту становилось только хуже. В результате ему пришлось сделать операцию на спину.
"Вдруг я начал падать, много. Это становилось смешным. Я пытался разобрать, что из этого болезнь Паркинсона, а что проблемы со спиной. Но дело дошло до того, что было необходимо сделать операцию",
- рассказал он.
Фокс перенес операцию и курс интенсивной физиотерапии. Но он не смог быстро оправиться, ко всему актер получил травму руки. Он объяснил, что слишком поторопился.
"Это потому, что у меня были определенные оптимистичные ожидания. Да, у меня были результаты, чтобы оправдать эти ожидания, но у меня были и неудачи. Но я не придавал неудачам значение",
- подчеркнул он.
Тем не менее, актер верит в излечение и будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь и дальше развитию своего благотворительного фонда.
"Было одобрено новое лекарство, похожее на спасательный ингалятор... Подобное лечение может иметь огромное значение в жизни людей",
- отметил актер.
В настоящее время Фокс работает над новой книгой (он уже написал три самых продаваемых мемуара), сосредоточенной вокруг вопроса, который он задавал себе во время своих недавних проблем со здоровьем: "Была ли это ложная надежда, которую я продавал? Есть ли черта, за которой нет утешения?".
"Я понял, что понимание, которое я достиг с Паркинсоном, было искренним, но я рискнул бороться. Я заключил мир с болезнью, но предположил, что и с другими также, но это было не так... Затем, когда у меня появились проблемы со спиной, я понял: "вау, это может стать намного хуже". Находясь в положении, когда я не мог ходить и у меня были помощники 24 часа в сутки, я все еще был готов сказать, что это лишь странное испытание!",
- подчеркивает Фокс.