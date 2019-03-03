Согласно документам, Децл не является отцом своего сына

После заявления в Instagram-акаунте вдовы Кирилла Толмацкого (Децла) Юлии Толмацкой, о том, что отец ее покойного супруга объявил ей войну, открылись новые факты этой истории. Отец артиста и продюсер Александр Толмацкий опубликовал свидетельство о рождении своего внука Тони. Оказалось, что Децл не числится отцом мальчика.
В своем посте Александр Толмацкий напомнил о заявлениях, сделанных ранее, согласно которым, сыну артиста Антонию (Тони) будут переданы все средства от реализации музыкальных произведений Кирилла.
"Мы вынуждены сделать заявление!!! Мы с Ириной неоднократно говорили о том что все средства от реализации творческих произведений Кирилла, в независимости от того как сложатся наши отношения с Юлей получит его любимый сын Антоний!!! Никакого другого имущества Кирилла не было и нет!!!",
- написал Толмацкий.
Продюсер также подчеркнул, что и он и его бывшая жена Ирина всегда только хотели помочь Юлии. Ей предлагалось открыть банковский счет для нее и для сына, но она сама отказалась. Толмацкий не понимает для чего вдове его сына нужен скандал. Он также высказал пожелание, чтобы женщина вписала в свидетельво о рождении Тони имя Кирилла, чтобы он юридически числился отцом. Известно, что семья обратилась к адвокату.
"У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке как для себя , так и для внука!!!
Также мы хотели что-бы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони!!!!! Ей была предложена помощь во всех этих вопросах!!!! Но к нашему великому сожалению ей нужен скандал... она настраивает внука против нас...
Зачем ей это надо мы пока не разобрались. Для получения более подробной информации, желающие могут обращаться к нашему адвокату - Сергею Жорину",
- указал продюсер.
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В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО СМИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ЖЁЛТУЮ ПОМОЙКУ, КОПИРУЯ ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ , мы вынуждены сделать заявление!!! Мы с Ириной неоднократно говорили о том что все средства от реализации творческих произведений Кирилла, в независимости от того как сложатся наши отношения с Юлей получит его любимый сын Антоний!!! Никакого другого имущества Кирилла не было и нет!!! У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке как для себя , так и для внука!!! Также мы хотели что-бы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони!!!!! Ей была предложена помощь во всех этих вопросах!!!! Но к нашему великому сожалению ей нужен скандал... она настраивает внука против нас... Зачем ей это надо мы пока не разобрались. Для получения более подробной информации, желающие могут обращаться к нашему адвокату - Сергею Жорину. #децл