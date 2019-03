Согласно документам, Децл не является отцом своего сына

View this post on Instagram

В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО СМИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ЖЁЛТУЮ ПОМОЙКУ, КОПИРУЯ ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ , мы вынуждены сделать заявление!!! Мы с Ириной неоднократно говорили о том что все средства от реализации творческих произведений Кирилла, в независимости от того как сложатся наши отношения с Юлей получит его любимый сын Антоний!!! Никакого другого имущества Кирилла не было и нет!!! У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке как для себя , так и для внука!!! Также мы хотели что-бы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони!!!!! Ей была предложена помощь во всех этих вопросах!!!! Но к нашему великому сожалению ей нужен скандал... она настраивает внука против нас... Зачем ей это надо мы пока не разобрались. Для получения более подробной информации, желающие могут обращаться к нашему адвокату - Сергею Жорину. #децл