Экс-солистка Serebro опять пошутила про порно. Девушке поверили!

Ранее бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук опубликовала шутку о том, что якобы уходит в порно. Тогда СМИ восприняли комментарий певицы всерьез. Теперь девушка опять повторилась и опубликовала фотографию в свитере с логотипом самого популярного в мире порносайта.
Девушка разместила фотографию в байке с надписью PornHub и сопроводила фото многозначительным текстом.
"Получила рабочую форму",
- написала Кищук.
Подписчики тут же стали оставлять многочисленные комментарии.
"Твоя мечта сбылась", "Какой будет псевдоним?", "Ты реально в порнухе будешь сниматься?", "Поздравляю с получением работы", "Я надеюсь, это прикол…", "Я не думал, что это будет так отвратительно", "Я не понимаю, что с тобой, Катюш? Ради этого ты трудилась?",
- писали люди под публикацией.
Ранее сообщалось, о том, что Кищук лишили аккаунта с миллионом подписчиков в Instagram, но позднее Ольга Серябкина и Максим Фадеев опровергли эту информацию.
"Никто ни у кого ничего не забирал. Когда Катя пришла работать в группу Serebro, мы открыли ей новый аккаунт, а свой она оставила себе. Она, уходя, оставила то, что принадлежало компании, а свой оставила себе",
- объяснил Фадеев.