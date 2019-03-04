Пн, 4.03.2019
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  • Экс-солистка Serebro опять пошутила про порно. Девушке поверили!

Экс-солистка Serebro опять пошутила про порно. Девушке поверили!

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Катя Кищук

ФОТО: https://www.instagram.com/serebro_fan_group_page/ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk коллаж Русский TVNET

Ранее бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук опубликовала шутку о том, что якобы уходит в порно. Тогда СМИ восприняли комментарий певицы всерьез. Теперь девушка опять повторилась и опубликовала фотографию в свитере с логотипом самого популярного в мире порносайта. 

Девушка разместила фотографию в байке с надписью PornHub и сопроводила фото многозначительным текстом. 

"Получила рабочую форму",

- написала Кищук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

получила рабочую форму

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Подписчики тут же стали оставлять многочисленные комментарии.

"Твоя мечта сбылась", "Какой будет псевдоним?", "Ты реально в порнухе будешь сниматься?", "Поздравляю с получением работы", "Я надеюсь, это прикол…", "Я не думал, что это будет так отвратительно", "Я не понимаю, что с тобой, Катюш? Ради этого ты трудилась?",

- писали люди под публикацией. 

Ранее сообщалось, о том, что Кищук лишили аккаунта с миллионом подписчиков в Instagram, но позднее Ольга Серябкина и Максим Фадеев опровергли эту информацию. 

"Никто ни у кого ничего не забирал. Когда Катя пришла работать в группу Serebro, мы открыли ей новый аккаунт, а свой она оставила себе. Она, уходя, оставила то, что принадлежало компании, а свой оставила себе",

- объяснил Фадеев.

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🥵🆘

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