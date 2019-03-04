Экс-солистка Serebro опять пошутила про порно. Девушке поверили!

"Твоя мечта сбылась", "Какой будет псевдоним?", "Ты реально в порнухе будешь сниматься?", "Поздравляю с получением работы", "Я надеюсь, это прикол…", "Я не думал, что это будет так отвратительно", "Я не понимаю, что с тобой, Катюш? Ради этого ты трудилась?",