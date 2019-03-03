"Убейся башкой об стену!": Чичерина пригрозила Цукербергу, назвав Facebook фашистским

Российская певица Юлия Чичерина обрушилась на основателя Facebook Марка Цукерберга. За блокировку некоторых ее публикаций она назвала соцсеть фашисткой и психическим оружием ЦРУ, а также подчеркнула, что, наверное, в следующей войне никто его не спасет от Гитлера. Об этом сама исполнительница написала на своей странице "ВКонтакте".
Известно, что накануне был заблокирован аккаунт певицы в Facebook. После чего она сделала несколько агрессивную публикацию "ВКонтакте".
(пунктуация и орфография автора сохранены)
"Эй Цукерманы! За блокировку будете отвечать, в следующей войне наверное не будем вас спасать больше от Гитлера, подождем, как пиндосы, пока укрофашики будут шкварить вас...",
- написала Чичерина подчеркивая, что жена Цукерберга возможно трансгендер.
Аккаунт исполнительницы так и не был разблокирован, а ее публикации не проходили модерацию, поэтому она написала еще один пост,
где назвала Facebook "психическим оружием разведки США", самого Цукерберга обвинила в стравливании русских и украинцев. Она высказала создателю соцсети "последнее предупреждение", указав, что модераторы должны быть более дружественными к "самой большой в мире ядерной державе".
Сегодня утром Чичерина продолжила высказываться о роли социальных сетей. Она подчеркнула, что они "должны самоуничтожится и понести ответственность за все свои революции и смерти, разрушенные города и страны".
Следом Чичерина призвала Цукерберга "готовить мыло", и пообещала, что после победы его настигнет суд.