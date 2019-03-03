"Убейся башкой об стену!": Чичерина пригрозила Цукербергу, назвав Facebook фашистским

Российская певица Юлия Чичерина обрушилась на основателя Facebook Марка Цукерберга. За блокировку некоторых ее публикаций она назвала соцсеть фашисткой и психическим оружием ЦРУ, а также подчеркнула, что, наверное, в следующей войне никто его не спасет от Гитлера. Об этом сама исполнительница написала на своей странице "ВКонтакте".