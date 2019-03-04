За первые три дня жители подали в СГД более 230 тыс. годовых деклараций о доходах

"К вечеру воскресенья, 3 марта, в СГД подано свыше 230 000 деклараций. В предыдущие годы такое количество деклараций мы получали за неделю", - сказала она.

В выходные дни перегрузок в в электронной системе декларирования не было, она работала без перебоев.

СГД получила также очень много различных вопросов, касающихся порядка заполнения деклараций и приложения чеков за оправданные расходы.

Как сообщалось, 1 марта СГД начала принимать у жителей годовые декларации о доходах за 2018 год.

В пятницу утром из-за большой нагрузки подача годовой декларации о доходах в электронной системе декларирования СГД была невозможна.

В отделе общественных отношений СГД агентству ЛETA сообщили, что уже через несколько минут после полуночи в электронной системе декларирования было зарегистрировано 26 500 одновременных подключений.

Жители, для которых подача декларации не является обязательной, могут подать ее в любое время до 16 июня 2022 года.

В случаях, когда из-за применения прогрессивной налоговой ставки или дифференцированного необлагаемого минимума возникла разница в налогах, которую следует внести в госбюджет, декларацию необходимо обязательно подать до 3 июня 2019 года, а если общие годовые доходы превышают 55 000 евро, - до 1 июля 2019 года.

СГД призывает налогоплательщиков подавать декларации в электронном виде.

С 2018 года прогрессивные ставки подоходного налога с населения и дифференцированный размер необлагаемого минимума зависят от размера полученных за год доходов, то есть не только от зарплаты. В случаях, когда размер полученных доходов меняется, может образоваться как недоплата, так и переплата налогов. Недоплаченные налоги необходимо внести в госбюджет, переплаченные возвращаются налогоплательщику.