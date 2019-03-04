Состоится единственный в Балтии концерт Макса Коржа

Макс Корж ФОТО: Пресс-фото

Макс Корж – единственный исполнитель из Белоруссии, который у себя на родине несколько раз собрал "Минск-Арену" (самую большую площадку страны).

Артиста прозвали "белорусским Эминемом" и "голосом поколения".

Первую песню он записал на 300 долларов, которые взял в долг у мамы, выложил в соцсети и ушел в армию. Вернулся уже знаменитым.

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров высказался о Корже: "Когда просто – это самое сложное".

На данным момент, исполнитель записал пять альбомов: "Животный мир", "Жить в кайф", "Домашний" и "Малый повзрослел" в двух частях. Музыкант уже побывал с гастролями в Америке, а также дал десятки концертов во многих городах Европы.

Клипы на треки из его последнего альбома "Малый повзрослел. Часть 2" бьют рекорды, набирая свыше десятков миллионов просмотров. Режиссерский дебют Макса - клип "Горы по колено", снятый на Камчатке, посмотрели уже свыше 28 миллионов подписчиков.