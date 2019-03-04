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Видео: Близкие и родные простились с Андреем Жагарсом
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Прощание с Андреем Жагарсом

ФОТО: TVNET

В Латвийской национальной опере прошла церемония прощания с режиссером, продюсером, культурным деятелем и актером Андреем Жагарсом. Церемонию посетили брат усопшего Юрис Жагарс, его близкая подруга, художник по костюмам Кристине Пастернака, министр культуры Даце Мелбарде и многие известные в обществе люди. 

Андрейс Жагарс в течение 17-ти лет - с 1996 по 2013 годы - возглавлял Латвийскую национальную оперу и открыл миру имена множества латвийских певцов и музыкантов.

С его легкой руки мы узнали певцов, которые сейчас покоряют лучшие сцены мира: именно он открыл таланты Элины Гаранчи, Кристине Ополайс, Александра Антоненко.

В 2016 году Жагарс учредил Фонд поддержки и развития культуры Андрея Жагарса, был художественным руководителем начавшего действовать в 2017 году фонда "Балтийские музыкальные сезоны", членом общества "Время для культуры", участвовал в работе Фонда Латвийской национальной оперы. В последние годы активно работал как оперный режиссер. 

Прошлой осенью Андрею Жагарсу исполнилось 60 лет.

Телеканал LTV снимает о нем документальный фильм.

Видео: Церемония прощания с Андреем Жагарсом

Галерея: Прощание с Андреем Жагарсом

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