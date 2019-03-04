Борис Моисеев рассказал, когда умрет

Российский 65-летний артист Борис Моисеев рассказал, что узнал у парижской гадалки дату своей смерти. Об этом пишет издание StarHit.
Это произошло, когда Моисеев ездил в Париж. Друзья и коллеги посоветовали ему обратиться к гадалке.
Прорицательница откровенно рассказала, что артист умрет после творческого расцвета.
"Сказала, что умру в 86 лет, а в 55 ожидается творческий расцвет. Второе предсказание сбылось – записывал альбом, гастролировал, буквально ночевал на съемках. И что в итоге? Спустя два года после юбилея случился инсульт. Так что расцвет был скоротечен",
- признается артист.
Он также надеется, что женщина ошиблась со оставшейся частью предсказания.
"Надеюсь, и в первом прогнозе гадалка напутала",
- отметил Моисеев.
Звезда подчеркнул, что к мистике относится очень осторожно, но иногда прибегает к магическим ритуалам.
"Например, придумал ритуал на удачу. Перед выступлениями обходил зал с колокольчиком, дышал в обувь. Помогало!",
- сказал артист.
Сейчас Борис Моисеев регулярно посещает врачей и принимает лекарства.