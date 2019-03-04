Вт, 5.03.2019
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Борис Моисеев рассказал, когда умрет

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Борис Моисеев на концерте фестиваля "Рандеву" 20 июля

ФОТО: Янис Шкапарс/TVNET

Российский 65-летний артист Борис Моисеев рассказал, что узнал у парижской гадалки дату своей смерти. Об этом пишет издание StarHit.

Это произошло, когда Моисеев ездил в Париж. Друзья и коллеги посоветовали ему обратиться к гадалке. 

Прорицательница откровенно рассказала, что артист умрет после творческого расцвета. 

"Сказала, что умру в 86 лет, а в 55 ожидается творческий расцвет. Второе предсказание сбылось – записывал альбом, гастролировал, буквально ночевал на съемках. И что в итоге? Спустя два года после юбилея случился инсульт. Так что расцвет был скоротечен",

- признается артист. 

Он также надеется, что женщина ошиблась со оставшейся частью предсказания.

"Надеюсь, и в первом прогнозе гадалка напутала", 

- отметил Моисеев. 

Звезда подчеркнул, что к мистике относится очень осторожно, но иногда прибегает к магическим ритуалам. 

"Например, придумал ритуал на удачу. Перед выступлениями обходил зал с колокольчиком, дышал в обувь. Помогало!", 

- сказал артист. 

Сейчас Борис Моисеев регулярно посещает врачей и принимает лекарства.

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