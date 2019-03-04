Борис Моисеев рассказал, когда умрет

"Сказала, что умру в 86 лет, а в 55 ожидается творческий расцвет. Второе предсказание сбылось – записывал альбом, гастролировал, буквально ночевал на съемках. И что в итоге? Спустя два года после юбилея случился инсульт. Так что расцвет был скоротечен",