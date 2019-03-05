В Риге выступит группа "Звери"

Группа "Звери" была создана в 2001 году Романом Билыком, известным под псевдонимом Рома Зверь.

За плечами артистов десятки полюбившихся публике песен - "Для тебя", "Все, что тебя касается", "Дожди-пистолеты", "Брюнетки и блондинки", "Напитки покрепче", "Рома, извини", "До скорой встречи" и многие другие.

Всего в дискографии группы семь студийных альбомов и свыше двадцати видеоклипов.

На премии Муз-ТВ группа побеждала в номинации "Лучшая рок-группа" 9 раз.

В 2018 году Рома Зверь дебютировал в фильме Кирилла Серебренникова "Лето", сыграв лидера группы "Зоопарк" Майка Науменко.

Фильм о становлении рок-н-ролла в СССР, а также дружбе Виктора Цоя и Майка Науменко был включен в программу Каннского фестиваля, где Рома Зверь получил почетную награду Cannes Soundtrack как музыкальный продюсер.

В 2018 году коллектив выпустил специальное EP "Вино и космос", а в начале лета вышел мини-альбом песен группы "Зоопарк" — "Звери в зоопарке".

В Риге "Звери" исполнят любимые хиты со всех альбомов, в том числе и с ЕР "Друзья по палате" и "Вино и космос".