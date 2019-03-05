Правительство не поддержало предложение повысить зарплаты учителям

Председатель ЛПРОН Инга Ванага призвала правительство предусмотреть в бюджете средства на повышение зарплат педагогам и прекратить риторику о том, что в сфере образования не проводятся реформы, приводимую в качестве причины не обеспечивать повышение зарплат учителям.

Министр образования и науки Илга Шуплинска предложила оценить, действительно ли ситуация с зарплатами педагогов настолько критическая. По статистике, в школах, где педагогов больше, чем учеников, они получают в среднем 710 евро и больше, отметила она.

При этом решения по обеспечению финансирования для повышения зарплат педагогам ищут, добавила министр.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш тоже подчеркнул, что это финансирование может быть увеличено только за счет проведения реформ в образовании.