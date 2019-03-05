Вт, 5.03.2019
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Правительство не поддержало предложение повысить зарплаты учителям

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Кабинет министров, рассмотрев 5 марта бюджет 2019 года, не поддержал предложение Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) предусмотреть дополнительные средства для повышения зарплат педагогам.

Председатель ЛПРОН Инга Ванага призвала правительство предусмотреть в бюджете средства на повышение зарплат педагогам и прекратить риторику о том, что в сфере образования не проводятся реформы, приводимую в качестве причины не обеспечивать повышение зарплат учителям.

Министр образования и науки Илга Шуплинска предложила оценить, действительно ли ситуация с зарплатами педагогов настолько критическая. По статистике, в школах, где педагогов больше, чем учеников, они получают в среднем 710 евро и больше, отметила она.

При этом решения по обеспечению финансирования для повышения зарплат педагогам ищут, добавила министр.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш тоже подчеркнул, что это финансирование может быть увеличено только за счет проведения реформ в образовании.

После заседания Кабинета министров Ванага сообщила агентству LETA, что педагоги проведут возле Сейма пикет против этого решения правительства, и если парламент не выполнит их требования, педагоги будут бастовать.

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