Одесский колорит и пикантные подробности в Риге

Театр "Школа современной пьесы" откроет латвийские гастроли 15 апреля на сцене театра Dailes юмористической постановкой, созданной на основе 250 еврейских анекдотов!

Зрители спектакля перенесутся в колоритный одесский дворик, в котором через яркие образы и незабываемые остроты режиссер и основатель театра Иосиф Райхельгауз воплотил всю суть еврейского мировоззрения: здесь бок о бок проживают несколько типичных еврейских семьей, и одна русская.

ФОТО: Пресс-фото

Через сцену тянется бельевая веревка, слышится стук костяшек домино и колкая "перекличка" соседок, а мудрый Ребе дает всем советы на злободневные темы. Так и протекают здешние дни, складываясь перед зрителем пестрой мозаикой из жизни не одного поколения. Отдельно стоит отметить и музыку, которая будет сопровождать происходящее на сцене – оркестр из аккордеона, кларнета и, разумеется, скрипки, исполнит традиционные клезмерские композиции.

ФОТО: Пресс-фото

В спектакле заняты известные российские актеры: Владимир Шульга, Елена Санаева, Татьяна Циренина, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Вадим Колганов, Олег Царев, Александр Цой, Джульетта Геринг, Кирилл Снегирев, Николай Голубев.

ФОТО: Пресс-фото

Второй спектакль, который "Школа современной пьесы" представит на сцене театра Dailes 16 апреля, весьма пикантен:

"Лондонский треугольник" – это история об отношениях известных русских писателей Герцена и Огарева и их общей возлюбленной Наталии Тучковой.

Правда, для одного из них она была женой, а для другого – любовницей. Автор пьесы Александр Углов основывался на реальных фактах, которые обнаружил в дневниках и письмах участников событий.

ФОТО: Пресс-фото

Интересно, что в изданных мемуарах Тучковой об этой истории, которая долгое время была закрыта для общественности, тоже умалчивается.

Поэтому для многих зрителей спектакль станет настоящим откровением.

Главные роли спектакля исполнят: Александр Галибин (Огарев), Вадим Колганов (Герцен) и Джульетта Геринг (Тучкова). Режиссеры – Дмитрий Астрахан, Владимир Рубанов.

Театр "Школа современной пьесы" был создан в 1989 году народным артистом России Иосифом Райхельгаузом.

Репертуарная политика "Школы" абсолютно уникальна и полностью соответствует названию: здесь действительно ставят только современные пьесы, которые ранее не имели сценического воплощения.

Таким образом, "Школа современной пьесы" — театр мировых премьер. Среди авторов театра – Евгений Гришковец и Борис Акунин, Виктор Шендерович и Дмитрий Быков, Людмила Улицкая и Вадим Жук, композиторы Максим Дунаевский, Сергей Никитин, Александр Журбин, Игорь Зубков.

ФОТО: Пресс-фото

С театром сотрудничали Андрий Жолдак, Иван Вырыпаев, Сергей Соловьев, Станислав Говорухин, Дмитрий Астрахан, Пламен Панев, Филипп Григорьян и многие другие известные и начинающие режиссеры.

Театр проводит Международный конкурс современной русскоязычной драматургии, на который ежегодно присылают пьесы авторы со всего мира.