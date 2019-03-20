Одесский колорит и пикантные подробности в Риге

15 и 16 апреля Московский театр "Школа современной пьесы" представит в Риге сразу два ярких спектакля – комедию в одесском стиле "Умер-шмумер, лишь бы был здоров" и мелодраму "Лондонский треугольник", рассказывающую об отношениях между выдающимися писателями Герценом и Огаревым с их общей возлюбленной.
Театр "Школа современной пьесы" откроет латвийские гастроли 15 апреля на сцене театра Dailes юмористической постановкой, созданной на основе 250 еврейских анекдотов!
Зрители спектакля перенесутся в колоритный одесский дворик, в котором через яркие образы и незабываемые остроты режиссер и основатель театра Иосиф Райхельгауз воплотил всю суть еврейского мировоззрения: здесь бок о бок проживают несколько типичных еврейских семьей, и одна русская.
Через сцену тянется бельевая веревка, слышится стук костяшек домино и колкая "перекличка" соседок, а мудрый Ребе дает всем советы на злободневные темы. Так и протекают здешние дни, складываясь перед зрителем пестрой мозаикой из жизни не одного поколения. Отдельно стоит отметить и музыку, которая будет сопровождать происходящее на сцене – оркестр из аккордеона, кларнета и, разумеется, скрипки, исполнит традиционные клезмерские композиции.
В спектакле заняты известные российские актеры: Владимир Шульга, Елена Санаева, Татьяна Циренина, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Вадим Колганов, Олег Царев, Александр Цой, Джульетта Геринг, Кирилл Снегирев, Николай Голубев.
Второй спектакль, который "Школа современной пьесы" представит на сцене театра Dailes 16 апреля, весьма пикантен:
"Лондонский треугольник" – это история об отношениях известных русских писателей Герцена и Огарева и их общей возлюбленной Наталии Тучковой.
Правда, для одного из них она была женой, а для другого – любовницей. Автор пьесы Александр Углов основывался на реальных фактах, которые обнаружил в дневниках и письмах участников событий.
Интересно, что в изданных мемуарах Тучковой об этой истории, которая долгое время была закрыта для общественности, тоже умалчивается.
Поэтому для многих зрителей спектакль станет настоящим откровением.
Главные роли спектакля исполнят: Александр Галибин (Огарев), Вадим Колганов (Герцен) и Джульетта Геринг (Тучкова). Режиссеры – Дмитрий Астрахан, Владимир Рубанов.
Театр "Школа современной пьесы" был создан в 1989 году народным артистом России Иосифом Райхельгаузом.
Репертуарная политика "Школы" абсолютно уникальна и полностью соответствует названию: здесь действительно ставят только современные пьесы, которые ранее не имели сценического воплощения.
Таким образом, "Школа современной пьесы" — театр мировых премьер. Среди авторов театра – Евгений Гришковец и Борис Акунин, Виктор Шендерович и Дмитрий Быков, Людмила Улицкая и Вадим Жук, композиторы Максим Дунаевский, Сергей Никитин, Александр Журбин, Игорь Зубков.
С театром сотрудничали Андрий Жолдак, Иван Вырыпаев, Сергей Соловьев, Станислав Говорухин, Дмитрий Астрахан, Пламен Панев, Филипп Григорьян и многие другие известные и начинающие режиссеры.
Театр проводит Международный конкурс современной русскоязычной драматургии, на который ежегодно присылают пьесы авторы со всего мира.
Каждый сезон пьеса, признанная лучшей, ставится на сцене "Школы" молодым режиссером, победителем конкурсной программы "Класс молодой режиссуры".