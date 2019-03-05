Взятки в ПВС: сотрудниц посадили, предпринимателю - условный срок

Помимо лишения свободы лицам также определена конфискация имущества и запрет занимать должность. Отмечается, что одно из лиц уже не работает в службе.

Бывшую инспектора ПВС суд приговорил к лишению свободы сроком на четыре года, отняв права занимать должность в ПВС в течение пяти лет, применяя и конфискацию имущества. Второй инспектору ПВС вынесен приговор о лишении свободы сроком на три года и два месяца с конфискацией имущества.

Предпринимателю, который давал взятки, вынесли приговор с условным лишением свободы, назначив испытательный срок на три с половиной года, а от компании, в интересах которой давались взятки за благосклонные решения, суд принял решение взыскать 25 минимальных зарплат или 10 750 евро. Согласно Firmas.lv речь идет о компании Elit Baltic, зарегистрированной в Даугавпилсе.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры Уна Реке рассказала агентству LETA, что обе обвиняемые выполняли должностные полномочия в контрольном пункте Приграничного департамента ПВС, где проверяли соответствие товаров, их маркировки и документов требованиям нормативных актов ЕС.

Предприниматель, обвиненный во взяточничестве, давал взятки за то, чтобы ввозить и распространять в Латвии товары без обязательных процедур - регистрации и уплаты госпошлины, гласит обвинение.