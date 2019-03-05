Взятки в ПВС: сотрудниц посадили, предпринимателю - условный срок

Во вторник, 5 марта, Резекненский суд вынес приговор в виде реального лишения свободы двум обвинённым в принятии взяток должностным лицам Продовольственно-ветеринарной службы, сообщила помощница председательницы суда Вера Бритушкина.
Помимо лишения свободы лицам также определена конфискация имущества и запрет занимать должность. Отмечается, что одно из лиц уже не работает в службе.
Бывшую инспектора ПВС суд приговорил к лишению свободы сроком на четыре года, отняв права занимать должность в ПВС в течение пяти лет, применяя и конфискацию имущества. Второй инспектору ПВС вынесен приговор о лишении свободы сроком на три года и два месяца с конфискацией имущества.
Предпринимателю, который давал взятки, вынесли приговор с условным лишением свободы, назначив испытательный срок на три с половиной года, а от компании, в интересах которой давались взятки за благосклонные решения, суд принял решение взыскать 25 минимальных зарплат или 10 750 евро. Согласно Firmas.lv речь идет о компании Elit Baltic, зарегистрированной в Даугавпилсе.
Ранее представитель Генеральной прокуратуры Уна Реке рассказала агентству LETA, что обе обвиняемые выполняли должностные полномочия в контрольном пункте Приграничного департамента ПВС, где проверяли соответствие товаров, их маркировки и документов требованиям нормативных актов ЕС.
Предприниматель, обвиненный во взяточничестве, давал взятки за то, чтобы ввозить и распространять в Латвии товары без обязательных процедур - регистрации и уплаты госпошлины, гласит обвинение.
Преступные деяния совершались с 4 июля 2011 года по 8 декабря 2013 года. В общей сложности должностные лица получили взятки в размере 4453 евро.