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В Чехии шестилетний лев растерзал своего 44-летнего владельца

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Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/LETA

​Во вторник, 5 марта, на юго-востоке Чехии лев растерзал владельца частного питомника крупных хищников, сообщил ТАСС со ссылкой на старосту населенного пункта Томаша Коцоурека.

"Шестилетний лев растерзал своего 44-летнего владельца, который вошел к нему в вольер. 

На месте инцидента работают следователи полиции и сотрудники ветеринарной службы, которые должны принять решение, что делать с хищником", - рассказал он.

Жители Здехова, по словам Томаша Коцоурека, уже давно требовали от властей закрыть в селе частный питомник крупных хищников.

Но этого не случилось, так как его владелец не нарушил законы Чехии, согласно которым содержание диких животных на частной собственности не запрещается.

В Чехии в таких питомниках содержатся 44 льва, 20 тигров, 49 пум, 34 рыси и восемь леопардов, пишет ТАСС. Большинство питомников находятся за городом на территории вилл и коттеджей, их владельцы занимаются разведением хищников для продажи их циркам и другим коммерческим субъектам.

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