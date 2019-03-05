В Чехии шестилетний лев растерзал своего 44-летнего владельца

"Шестилетний лев растерзал своего 44-летнего владельца, который вошел к нему в вольер.

На месте инцидента работают следователи полиции и сотрудники ветеринарной службы, которые должны принять решение, что делать с хищником", - рассказал он.

Жители Здехова, по словам Томаша Коцоурека, уже давно требовали от властей закрыть в селе частный питомник крупных хищников.

Но этого не случилось, так как его владелец не нарушил законы Чехии, согласно которым содержание диких животных на частной собственности не запрещается.