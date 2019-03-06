Ср, 6.03.2019
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Вышел трейлер финального сезона "Игры престолов"

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"Игра Престолов"

ФОТО: Publicitātes foto

Канал HBO опубликовал долгожданный трейлер заключительного сезона "Игры престолов."

Джоном Сноу, Дейенерис Таргариен и весь Север готовятся к вторжению Белых Ходоков. Зима, наконец, пришла с новым врагом.

"Troņu spēles"

ФОТО: Publicitātes foto

Седьмой сезон "Игры престолов" завершился появлением у Белых Ходоков собственного дракона, который наверняка нанесет ущерб народу Винтерфелла. Это будет бой, о котором Джон пытался предупредить Серсею весь прошлый сезон, но она совершенно ясно дала понять, что не заинтересована в том, чтобы помочь ему защитить королевство, если он не поклонится ей как королеве.

Трейлер также дает представление об остальных детях Старка: Арью, Брана и Сансу.

Премьера финального сезона сезон состоится 14 апреля на канале HBO.

"Игра Престолов"

ФОТО: Publicitātes foto

Галерея: Восьмой сезон сериала "Игра Престолов" 

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