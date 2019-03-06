Вышел трейлер финального сезона "Игры престолов"

Седьмой сезон "Игры престолов" завершился появлением у Белых Ходоков собственного дракона, который наверняка нанесет ущерб народу Винтерфелла. Это будет бой, о котором Джон пытался предупредить Серсею весь прошлый сезон, но она совершенно ясно дала понять, что не заинтересована в том, чтобы помочь ему защитить королевство, если он не поклонится ей как королеве.