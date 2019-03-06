Ср, 6.03.2019
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"Цвет заражения синий": Реклама с Киркоровым признана незаконной

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ФОТО: Кадр из рекламы

Реклама спрея "Гексорал", в которой снялся российский певец Филипп Киркоров была признана незаконной. Основное нарушение имел слоган ролика. Об этом пишет Topnews.ru со ссылкой на специалистов российской Федеральной антимонопольной службы.

В ней король российской эстрады предстал в образе Снежной Королевы. 

ФОТО: скриншот видео

Слоган рекламы "Хотел, чтобы все болели, но оказался "Гексорал" сильнее" работники ведомства назвали незаконным. 

"Подобное заверение потребителей в эффективности препарата и гарантия его положительного действия в лечении нарушают требования закона",

- объяснили специалисты.

В рекламном видео есть утверждение "Болезнетушитель №1", которая занимает всего 2% площади кадра и трудно воспринимается при просмотре. 

Ранее пользователей развеселило видео с одиноким Киркоровым на перроне.

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