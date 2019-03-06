"Цвет заражения синий": Реклама с Киркоровым признана незаконной

Реклама спрея "Гексорал", в которой снялся российский певец Филипп Киркоров была признана незаконной. Основное нарушение имел слоган ролика. Об этом пишет Topnews.ru со ссылкой на специалистов российской Федеральной антимонопольной службы.
В ней король российской эстрады предстал в образе Снежной Королевы.
Слоган рекламы "Хотел, чтобы все болели, но оказался "Гексорал" сильнее" работники ведомства назвали незаконным.
"Подобное заверение потребителей в эффективности препарата и гарантия его положительного действия в лечении нарушают требования закона",
- объяснили специалисты.
В рекламном видео есть утверждение "Болезнетушитель №1", которая занимает всего 2% площади кадра и трудно воспринимается при просмотре.
Ранее пользователей развеселило видео с одиноким Киркоровым на перроне.