Ср, 6.03.2019
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Из-за налоговой реформы в должниках остались даже дети

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Некоторые школьники, работавшие летом, стали налоговыми должниками, рассказал в интервью для Rīta Panorāma омбудсмен Юрис Янсонc.

"Многие люди не следили за системой декларирования, полагая, что за них платят налоги, а теперь стали должниками", - сказал Янсонc.

"Налоговыми должниками стали и школьники, которые в летний период что-то делали"

Долги школьников в среднем составляют около 10 евро, рассказал омбудсмен.

На прошлой неделе, бюро омбудсмена представило исследование, в котором проанализировали влияние налоговой реформы.

"Многим жителям преимущества и плоды налоговой реформы не будут доступны, - говорит Янсонc. - Чем больше детей, тем меньше возможностей получить бонусы".

Напомним, что жители, подавшие с 1 марта в Службу госдоходов (СГД) годовые декларации о доходах, были неприятно удивлены тем, что у многих из них оказались долги по уплате подоходного налога с населения.

У некоторых долг достигает сотен евро.

Как поясняет СГД, причин тому может быть несколько. Во-первых, это применение неправильной ставки подоходного налога. С 1 января 2018 года та часть брутто-зарплаты, которая не превышает 1667 евро в месяц (20 004 евро в год), облагается 20-процентным налогом, а ставка налога на сумму, превышающую 20 004 евро в год, составляет 23%. Во-вторых, прогнозируемый СГД необлагаемый месячный минимум, подсчитанный на основании ранее полученной суммы доходов, зачастую оказывается больше дифференцированного минимума, подсчитанного для работающих на основе их действительных доходов. 

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