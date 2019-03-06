Из-за налоговой реформы в должниках остались даже дети

Некоторые школьники, работавшие летом, стали налоговыми должниками, рассказал в интервью для Rīta Panorāma омбудсмен Юрис Янсонc.
"Многие люди не следили за системой декларирования, полагая, что за них платят налоги, а теперь стали должниками", - сказал Янсонc.
"Налоговыми должниками стали и школьники, которые в летний период что-то делали"
Долги школьников в среднем составляют около 10 евро, рассказал омбудсмен.
На прошлой неделе, бюро омбудсмена представило исследование, в котором проанализировали влияние налоговой реформы.
"Многим жителям преимущества и плоды налоговой реформы не будут доступны, - говорит Янсонc. - Чем больше детей, тем меньше возможностей получить бонусы".
Напомним, что жители, подавшие с 1 марта в Службу госдоходов (СГД) годовые декларации о доходах, были неприятно удивлены тем, что у многих из них оказались долги по уплате подоходного налога с населения.
У некоторых долг достигает сотен евро.
Как поясняет СГД, причин тому может быть несколько. Во-первых, это применение неправильной ставки подоходного налога. С 1 января 2018 года та часть брутто-зарплаты, которая не превышает 1667 евро в месяц (20 004 евро в год), облагается 20-процентным налогом, а ставка налога на сумму, превышающую 20 004 евро в год, составляет 23%. Во-вторых, прогнозируемый СГД необлагаемый месячный минимум, подсчитанный на основании ранее полученной суммы доходов, зачастую оказывается больше дифференцированного минимума, подсчитанного для работающих на основе их действительных доходов.