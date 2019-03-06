Из-за налоговой реформы в должниках остались даже дети

"Многие люди не следили за системой декларирования, полагая, что за них платят налоги, а теперь стали должниками", - сказал Янсонc.

"Налоговыми должниками стали и школьники, которые в летний период что-то делали"

Долги школьников в среднем составляют около 10 евро, рассказал омбудсмен.

На прошлой неделе, бюро омбудсмена представило исследование, в котором проанализировали влияние налоговой реформы.

"Многим жителям преимущества и плоды налоговой реформы не будут доступны, - говорит Янсонc. - Чем больше детей, тем меньше возможностей получить бонусы".

Напомним, что жители, подавшие с 1 марта в Службу госдоходов (СГД) годовые декларации о доходах, были неприятно удивлены тем, что у многих из них оказались долги по уплате подоходного налога с населения.

У некоторых долг достигает сотен евро.