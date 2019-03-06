"Большой музыкальный приз 2018" получила Sinfonietta Riga

Накануне вечером состоялось вручение премии "Большой музыкальный приз 2018". Награду в номинации "За выдающийся вклад" получил камерный оркестр Sinfonietta Riga, а "Лучшим концертом года" признан юрмальский "Рожденные в Латвии", сообщила представитель Latvijas Koncerti Ринта Бружевица.
Грандиозный концерт "Рожденные в Латвии" прошел при участии всемирно известной певицы Кристине Ополайс, аккордеонистки Ксении Сидоровой, скрипачей Винеты Сарейка и Даниила Булаева, баритона Калвиса Калниньша, гитариста Мика Акота и молодых талантливых музыкантов.
Мероприятие было приурочено к столетию Латвии, а также было посвящено выдающимся латвийским музыкантам, заслужившим признание не только на родине, но и во всем мире. К солистам на сцене присоединился Молодежный симфонический оркестр под руководством дирижера Айнара Рубикиса, музыкального руководителя Берлинской комической оперы.
Галерея: Концерт "Рожденные в Риге"
В категории "Молодая работа года" победил Георг Пелецис за композиции "Septiņi Knuta Skujenieka dzejoļi soprānam" для кларнета и за одиннадцать работ для фортепиано "Ne gudrība, ne dusmas nenāk prātā".
Фото: "Большой музыкальный приз 2018"
"Постановкой года" стало концертное представление "Zemgales gredzens", "За выдающуюся работу в ансамбле" награжден Янис Третюк, а приз "За пожизненный вклад" получила Майя Кригена.
"Молодым артистом года" стала Анна Гагане.
В номинации "За выдающуюся интерпретацию" победил Гунтис Кузма.
"Приз зрительских симпатий" получил режиссер Виестурс Кайришс за концертную выставку "Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr…", под управлением дирижера Яниса Лиепиньша.
Церемония награждения лауреатов "Большого музыкального приза" состоялась 5 марта в Латвийской национальной опере. Премия была учреждена в 1993 году по инициативе тогдашнего министра культуры Раймонда Паулса.