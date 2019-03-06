"Большой музыкальный приз 2018" получила Sinfonietta Riga

Мероприятие было приурочено к столетию Латвии, а также было посвящено выдающимся латвийским музыкантам, заслужившим признание не только на родине, но и во всем мире. К солистам на сцене присоединился Молодежный симфонический оркестр под руководством дирижера Айнара Рубикиса, музыкального руководителя Берлинской комической оперы.