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Во время просмотра было четыре тренировки в день. Мы вставали в 7 утра, бегали по пляжу, потом занимались в тренажёрном зале, завтракали, шли на футбольное поле, обедали и только потом немного отдыхали, а после - снова на поле. Роберт Савалниекс, футболист сборной Латвии

"Большой музыкальный приз 2018" получила Sinfonietta Riga

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Lielās mūzikas balvas pasniegšana

ФОТО: Didzis Grodzs

Накануне вечером состоялось вручение премии "Большой музыкальный приз 2018". Награду в номинации "За выдающийся вклад" получил камерный оркестр Sinfonietta Riga, а "Лучшим концертом года" признан юрмальский "Рожденные в Латвии", сообщила представитель Latvijas Koncerti Ринта Бружевица.

Грандиозный концерт "Рожденные в Латвии" прошел при участии всемирно известной певицы Кристине Ополайс, аккордеонистки Ксении Сидоровой, скрипачей Винеты Сарейка и Даниила Булаева, баритона Калвиса Калниньша, гитариста Мика Акота и молодых талантливых музыкантов.

Мероприятие было приурочено к столетию Латвии, а также было посвящено выдающимся латвийским музыкантам, заслужившим признание не только на родине, но и во всем мире. К солистам на сцене присоединился Молодежный симфонический оркестр под руководством дирижера Айнара Рубикиса, музыкального руководителя Берлинской комической оперы.  

Галерея: Концерт "Рожденные в Риге"

В категории "Молодая работа года" победил Георг Пелецис за композиции "Septiņi Knuta Skujenieka dzejoļi soprānam" для кларнета и за одиннадцать работ для фортепиано "Ne gudrība, ne dusmas nenāk prātā".

Фото: "Большой музыкальный приз 2018"

"Постановкой года" стало концертное представление "Zemgales gredzens", "За выдающуюся работу в ансамбле" награжден Янис Третюк, а приз "За пожизненный вклад" получила Майя Кригена.

"Молодым артистом года" стала Анна Гагане. 

В номинации "За выдающуюся интерпретацию" победил Гунтис Кузма.

"Приз зрительских симпатий" получил режиссер Виестурс Кайришс за концертную выставку "Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr…", под управлением дирижера Яниса Лиепиньша. 

ФОТО: Publicitātes foto

Церемония награждения лауреатов "Большого музыкального приза" состоялась 5 марта в Латвийской национальной опере. Премия была учреждена в 1993 году по инициативе тогдашнего министра культуры Раймонда Паулса.

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