Елена Санаева: "В кино ты до смерти невеста, а если мужчина, то жених"

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- Изменилось ли отношение окружающих к вам после книги Павла?

- Вы знаете, я ведь все-таки ученица Ролана. И когда Паша ему повесть показал, Ролан благословил его на это дело, сказав: "Понимаешь, Паша, искусство — это мера откровенности". Это не та откровенность как по ТВ, когда выясняют, кто чей отец, совпало ДНК или нет.

Откровенность — то, что пропущено через сердце и далось нелегко — тогда она имеет право на существование.

- А вы книгу о своей жизни не хотели написать?

- Я уже четыре раза начинала ее писать, дала 17 страниц почитать Паше, он сказал: "Мама, ну кому это надо!". И вышиб меня лет на пять. Но я издала дневники Ролана Быкова, тираж которых допечатывался несколько раз, они сейчас библиографическая редкость. Я издала его сказку "Заколдованная принцесса", вышла книга воспоминаний о Ролане, где о нем говорят Леша Герман, Савва Кулиш и другие известные люди.

Еще не изданы потрясающе интересные воспоминания отца Ролана — семь тонких тетрадок он написал, когда ему лет 80 было, это просто Шолохов, безумно жаль, если пропадет. Не издан сценарий фильма "Мама война", который начинал писать Ролан.

Мне издатель Елена Шубина говорит: "Что вы все о Ролане, напишите о себе!". Но я 25 лет прожила с ним и благодаря ему стала другой. Без него я бы не получила такого разбега и материала для своего развития. И я решила — опишу в книге сначала жизнь Ролана, потом мою, потом нашу встречу и совместную жизнь — через творчество, через работу до финала. Мне опытная журналистка посоветовала: "Ты только не пиши как старые актрисы пишут — киношные книжки". Посмотрим, что получится.

- Расскажите о спектакле, который покажете в Риге

- Он состоит из одесских анекдотов, это не пьеса, а сценки отдельные - у доктора, у раввина, на улице. При этом спектакль довольно цельный получился и пользуется большим успехом. Одесский юмор — это особая история... Анекдоты сейчас мало кто умеет хорошо рассказывать. И в спектакле режиссер следит за тем, чтобы ухо не резало, чтобы была соблюдена деликатность. Спектакль живой, анекдоты иногда меняем, и народ нам подбрасывает новые. А фоном звучит клезмерская старинная музыка, аккордеон, скрипка, все это придает постановке особую интонацию.