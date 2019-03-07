Елена Санаева: "В кино ты до смерти невеста, а если мужчина, то жених"
Актрису Елену Санаеву открыл для кино Василий Шукшин, а в звезды первой величины вывела роль Лисы Алисы в фильме "Приключения Буратино" и работы в фильмах ее мужа Ролана Быкова. В нулевых имя Санаевой громко прозвучало вновь — после выхода сверхоткровенной повести ее сына Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом", а затем и одноименного фильма, где ее сыграла Мария Шукшина. Чем сейчас живет Елена Санаева, как изменилась ее жизнь после выхода книги сына — об этом она рассказала в интервью Русскому TVNET.
15 апреля мы увидим актрису на сцене Театра Дайлес в спектакле "Умер-шмумер, лишь бы был здоров" московского театра "Школа современной пьесы", в основу которого легли одесские анекдоты.
- Елена Всеволодовна, вы снимались в советские годы и в последние десятилетия. Когда было легче?
- У каждого времени своя специфика. Помню, снималась на Киностудии Довженко, играла председателя сельсовета. Отыграла сцену, выяснилось — брак пленки, надо переснять. А я свой идиотический монолог уже и забыла, пришлось заново учить текст. Но это профессия, никуда не денешься.
В кино ты до смерти невеста, а если мужчина — то жених.
Но были у меня и хорошие роли, мне повезло сниматься у Шукшина, у Райзмана, у Хейфица, у моего мужа Ролана Быкова, который мечтал: "Я "взорву" тебя, и все увидят какая ты актриса".
Счастье, если ты в театре можешь играть приличные роли. Я пришла в театр "Школа современной пьесы" на одну роль, а осталась на 10 лет. Работа в театре продлевает жизнь. Коллектив небольшой, молодежи много, я к ним хорошо отношусь и они ко мне. А так бы сидела дома и хлопала дверцей холодильника.
- В кино у вас сейчас есть проекты?
- Да, я снялась в нескольких сериалах. В "Парфюмерше" и ее продолжениях, в “Медсестре” на Первом канале, в "Следствии любви", где играла маму Нонны Гришаевой, в сериале "Ключ к его сердцу". Но кого я могу играть сейчас? Маму, бабушку. Деньги на сериалах я заработала, но не очень большие. Тут еще такая важная вещь. Я понимаю, что кто-то относится ко мне прилично как к актрисе, помнит мои работы кроме Лисы Алисы. И вдруг слышу: "У Санаева, лучше бы она не снималась".
- Всем не угодишь, можно не обращать внимания на такие реплики
- Да, согласна. Я пользуюсь интернетом, хотя в Твиттер и не хожу. Но иногда читаю комментарии злобные.
То, что раньше писали на заборе, сейчас в Интернете пишут, гадят, гадят туда. Но раз уж встала на актерский путь, надо иметь совесть, не впадать в иллюзии и служить профессии.
Конечно, надоедает одно и то же — и обед варить, и дом убирать, и роли играть. Ты неважно себя чувствуешь, а надо играть. Ведь зритель чем виноват — он деньги заплатил, пришел в театр, даже кофточку новую надел. Так будь любезен, выложись!
Ролан Быков, который восемь лет отдал ТЮЗу, приходил иногда на спектакли с температурой 39 и после спектакля выздоравливал. Такое вот свойство сцены. Если ты вовлечен, происходит выздоровление.
- Знаю, что после смерти мужа вы продолжили его дело, возглавили "Фонд Ролана Быкова". Этот фонд продолжает работу?
- Его нет давно уже, лет 20 как. Это началось в 90-е, когда у детей отняли все — дома творчества, кружки, пионерлагеря, детские сады — все стало платным.
Ролан Антонович говорил тогда: “Нужно создавать МЧС для детей, потому что наше общество совершило аборт, отвернувшись от детей".
Это были его горестные размышления, и он бился сколько мог, 86 художественных фильмов для детей было снято при нем. Но в 90-е прокат умер, в кинотеатрах торговали мебелью...
- Но сейчас ведь положение изменилось
- Да. Но это смешно, в нашем прокате доля отечественного кино - всего 20%. В основном там американские фильмы, прокатчикам выгоднее покупать их пакетами. Но некоторые наши картины сейчас стали собирать в прокате неплохо “Легенда N 17”, “Т-34”. Сегодня тот же Тарковский денег на кино бы не получил.
- Ну вот Андрей Звягинцев получает
- Да, он хороший режижссер, но его не Госкино дотирует, а частные инвесторы. Мой сын Павел Санаев закончил сценарный факультет и поставил три полнометражных фильма. После последнего фильма “На игре" он не снимает уже 8 лет. Во время съемок этой картины условия менялись на ходу: вместо обещанных 9 млн долларов ему дали 7, затем уже в процессе съемок продюсеры решили разделить фильм на две серии... И первый фильм выпустили в ноябре, а второй в апреле... Потом продюсеры признались, что сглупили. Павел нашел деньги, привлек американцев, смонтировал картину по-своему и отправил на 11 фестивалей, в том числе на Нью-Йоркский фестиваль экшн-фильмов. Там фильм получил приз за экшн-сцены...
Знаете, в советское время, если ты пробил сценарий, если ты приличный режиссер, если собрал команду — было практически гарантировано, что ты с фильмом выйдешь к зрителю. А сейчас множество фильмов до зрителя вообще не доходят — их разве что в Интернете можешь выловить.
- В свое время откровенная повесть Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом" наделала много шума, люди узнали о неприглядных подробностях жизни вашей семьи, о том, что Павла воспитала авторитарная бабушка. Эту повесть ваш сын писал с вашего ведома?
- Сначала Павел писал рассказы, который показывал Ролану Быкову. А Ролан в свою очередь показал их руководителю сценарного факультета Саше Александрову... Если бы я в 16 лет так писала, как Павел, я бы решила, что я Гоголь. И потихоньку из тех рассказов выросла повесть — ее не читали ни дедушка (отец Елены - известный советский актер Всеволод Санаев - прим. авт.), ни бабушка. Дедушка бы просто умер, если бы прочел, а бабушка была больна. Теперь эту повесть изучают в МГУ как классику современную и на факультетах психологии разбирают.
По мне так вторая книжка Павла "Хроники раздолбая" о его мужании и становлении не хуже первой, хотя первая получила больший резонанс.
Сейчас Павел пишет третью книгу. Пишет мучительно, иногда может восемь часов просидеть и выдавить две строчки. Есть счастливые люди, которые любят писать, а он ненавидит. Я спрашиваю: "Зачем ты пишешь?". Он говорит, что должен закончить третью книгу и больше писать не будет. Хотя сценарии пишет с удовольствием и фильмы снимает тоже…
- Изменилось ли отношение окружающих к вам после книги Павла?
- Вы знаете, я ведь все-таки ученица Ролана. И когда Паша ему повесть показал, Ролан благословил его на это дело, сказав: "Понимаешь, Паша, искусство — это мера откровенности". Это не та откровенность как по ТВ, когда выясняют, кто чей отец, совпало ДНК или нет.
Откровенность — то, что пропущено через сердце и далось нелегко — тогда она имеет право на существование.
- А вы книгу о своей жизни не хотели написать?
- Я уже четыре раза начинала ее писать, дала 17 страниц почитать Паше, он сказал: "Мама, ну кому это надо!". И вышиб меня лет на пять. Но я издала дневники Ролана Быкова, тираж которых допечатывался несколько раз, они сейчас библиографическая редкость. Я издала его сказку "Заколдованная принцесса", вышла книга воспоминаний о Ролане, где о нем говорят Леша Герман, Савва Кулиш и другие известные люди.
Еще не изданы потрясающе интересные воспоминания отца Ролана — семь тонких тетрадок он написал, когда ему лет 80 было, это просто Шолохов, безумно жаль, если пропадет. Не издан сценарий фильма "Мама война", который начинал писать Ролан.
Мне издатель Елена Шубина говорит: "Что вы все о Ролане, напишите о себе!". Но я 25 лет прожила с ним и благодаря ему стала другой. Без него я бы не получила такого разбега и материала для своего развития. И я решила — опишу в книге сначала жизнь Ролана, потом мою, потом нашу встречу и совместную жизнь — через творчество, через работу до финала. Мне опытная журналистка посоветовала: "Ты только не пиши как старые актрисы пишут — киношные книжки". Посмотрим, что получится.
- Расскажите о спектакле, который покажете в Риге
- Он состоит из одесских анекдотов, это не пьеса, а сценки отдельные - у доктора, у раввина, на улице. При этом спектакль довольно цельный получился и пользуется большим успехом. Одесский юмор — это особая история... Анекдоты сейчас мало кто умеет хорошо рассказывать. И в спектакле режиссер следит за тем, чтобы ухо не резало, чтобы была соблюдена деликатность. Спектакль живой, анекдоты иногда меняем, и народ нам подбрасывает новые. А фоном звучит клезмерская старинная музыка, аккордеон, скрипка, все это придает постановке особую интонацию.
P.S. Второй спектакль "Школа современной пьесы" представит на сцене Театра Дайлес 16 апреля. "Лондонский треугольник" – это пикантная история об отношениях известных русских писателей Герцена и Огарева и их общей возлюбленной Наталии Тучковой. Правда, для одного из них она была женой, а для другого –любовницей. Автор пьесы Александр Углов основывался на реальных фактах, которые обнаружил в дневниках и письмах участников событий.