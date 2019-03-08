"Победа - не главное!": Звезда "Голоса" - о закулисье шоу, песнях Паулса и любви к Риге

- Я не откидываю таких мыслей. Если поступят предложения исполнить Фигаро или другие интересные партии — скорее всего соглашусь. А вот если бы предложили танцевать на льду — я бы, наверное, отказался.

Я учился классическому вокалу. И от именитых оперных певцов, даже от Хворостовского слышал приятные отзывы. Но я считаю, что на двух стульях сразу не усидеть.

Однако, на своих концертах исполняю и оперные арии, когда со мной есть оркестр.

Удивительная история случилась с Сергеем при приеме в ГИТИС на музыкальное отделение, когда экзамен у него принимала Тамара Синявская, вдова Муслима Магомаева. Сергей опоздал на экзамен и шансов поступить у него было мало, но Синявскую впечатлил великолепный баритон Волчкова, напомнивший ей голос мужа. В итоге молодой человек был зачислен в ГИТИС, однако вдова Магомаева отказалась преподавать у него, так как после смерти мужа ей тяжело было слушать баритон. Новым педагогом юноши стал приглашенный профессор Петр Глубокий.

- Сергей, вы создали программу песен военных лет. Какие эмоции испытываете, исполняя эти песни?

- Я очень трепетно отношусь к ним. Первое что я сделал после "Голоса" — записал песни военных лет с оркестром из Беларуси. И скоро выйдет фильм "Крепкая броня", где я пою две песни, посвященные военным годам.

Я родился в Беларуси, у нас чтят память о войне. В Хатыни у нас есть мемориал — три березки и пенек — потому что каждый четвертый белорус погиб во время Второй Мировой.

- Вы уже несколько лет живете в Москве. Быстро там освоились, чувствуете себя своим?

- Да, я живу в Москве более 10 лет. За эти годы дважды стал папой, у меня две дочки подрастают, я почти коренной москвич. А родители живут в Беларуси. Они приезжают ко мне в гости, а я к ним езжу.

- Актерское образование вам помогает на сцене?

- Конечно, помогает перевоплощаться, песни превращать в мини-спектакли. Если просто петь, не играя — сердце не выдержит. А актерство помогает.

- В свое время вы много выступали на корпоративах. Этот период остался в прошлом?

- Нет, я соглашаюсь петь и на частных мероприятиях. Но не всегда получается, в прошлом году мотался по гастролям, дал более 80 концертов.

- Как вам удалось не заразиться звездной болезнью?

- Перед глазами были примеры людей, которые возвышались, а потом больно падали. Я на эти грабли наступать не хочу. Подобных примеров не только на сцене, но и в жизни полно — люди, задирающие нос, падают ниже.

Нас всех может занести не туда. Но есть люди рядом, которые могут подсказать и скорректировать путь. Меня моя жена направляет.

- Вы правда с женой познакомились, когда пели в церковном хоре?

- Я пел в храме, она была прихожанкой. Сейчас тоже пою иногда — на большие праздники, на Рождество и Пасху.

- Нужно ли быть верующим, чтобы петь в церковном хоре?

- Не обязательно. Но если человек верующий, он хотя бы понимает, о чем поет и для чего. И у меня было понимание — где я нахожусь, почему пою, как должен себя вести.

- 16 марта у вас концерт в Риге. Вы приедете к нам впервые?

- С большим концертом впервые. А раньше бывал в гостях и приезжал с частным выступлением. У меня есть друзья в Юрмале, на концерт съедутся мои друзья из Беларуси, Украины, России. Город Рига потрясающий. И, надеюсь, погода будет солнечной.

Я привезу в Ригу лучшие свои песни, арию Мистера Икс исполню обязательно, песню, написанную для меня Александрой Пахмутовой, романсы, "Катюшу" и "Синюю вечность". Прозвучат и песни Раймонда Паулса — одна из репертуара Яака Йоалы, другая — на стихи Ильи Резника "Мне тебя не хватает", написанная к юбилею поэта.

Мне хочется не просто приехать к вам и уехать, хочется чтобы меня в Риге ждали вновь.