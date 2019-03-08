"Победа - не главное!": Звезда "Голоса" - о закулисье шоу, песнях Паулса и любви к Риге
16 марта на сцене Дома Конгрессов с сольной программой выступит победитель второго сезона шоу "Голос", певец Сергей Волчков, прославившийся арией Мистера Икс и песнями военных лет. В разговоре с Русским TVNET музыкант рассказал о том, как развивается его карьера после "Голоса" и о том, чем порадует рижскую публику на концерте.
Сергей Волчков родом из небольшого белорусского города Быхов. Заниматься музыкой его отдали в детстве, чтобы меньше хулиганил: мальчик играл на фортепиано, пел в хоре. Затем учился в музыкальном колледже в Могилеве и в ГИТИСе на актера музыкального театра.
В 2013 году Сергей стал участником шоу "Голос", попав в команду Александра Градского. Шоу принесло ему победу, с тех пор Сергей Волчков с успехом выступает во многих странах бывшего Союза.
Весной 2018 года певец собрал аншлаг в Государственном Кремлевском дворце.
- Сергей, признайтесь, вы следили за новыми сезонами шоу "Голос"?
- Следил за третьим сезоном. Когда постоянно ездишь по гастролям, время выступлений часто совпадает с прямыми эфирами. Но я смотрел в повторах яркие моменты, наблюдал за Интаром Бусулисом. В последние годы уже не следил, но победителей знаю. И с некоторыми поддерживаю хорошие отношения.
- Всех интересует закулисье шоу "Голос". Бывали ли скандалы, или забавные моменты, когда вы там участвовали?
- Мы не чувствовали себя за кулисами конкурентами, была вполне дружеская компания, а на сцене каждый боролся за эфир, за свою песню. Но и друг за друга мы болели. Были приятные моменты — нас, финалистов, возили в СПА-центр, мы там насмеялись, накупались.
После шоу я понял: победа — не главное. Были победители, которые не занимаются концертной деятельностью. А те, кто не занял призовые места, наоборот, комфортно чувствуют себя на эстраде.
- Насколько стрессовым было для вас участие в шоу "Голос"?
- Я волновался безумно, для меня ведь это был первый телепроект. Я чувствовал огромную ответственность, ведь у меня было музыкальное образование, думал, если не пройду, надо мной будут насмехаться. Сейчас, смотря те эфиры, я думаю, что многое бы сделал иначе. Но волнение и страх — это тоже школа жизни, давшая возможность стать известным, быть услышанным.
- С вашим ментором Александром Градским отношения у вас сразу сложились, или притираться пришлось?
- Мы быстро нашли контакт. Когда он набрал команду и начались обсуждения за круглым столом, Александр Градский сказал: "Мы с дочкой включили арию Мистера Икс, и она выразила желание, вот бы кто-нибудь спел ее". И услышав мой тембр, Градский понял, что такой человек есть в его команде. Он позвонил дочке в Америку и говорит: "Представляешь, нашелся такой парень!".
Мне это было очень приятно. Градский доверил мне спеть такие песни как "Мелодия", "Я люблю тебя, жизнь", "Синяя вечность". Мы общались и после "Голоса", он помогал мне на первых гастролях.
У нас дружеские отношения, доверительные. Я с удовольствием выступаю у него в театре, а он принимает участие в моих сольных концертах, в том числе в Кремлевском дворце.
- У вас не было мыслей в оперу податься?
- Я не откидываю таких мыслей. Если поступят предложения исполнить Фигаро или другие интересные партии — скорее всего соглашусь. А вот если бы предложили танцевать на льду — я бы, наверное, отказался.
Я учился классическому вокалу. И от именитых оперных певцов, даже от Хворостовского слышал приятные отзывы. Но я считаю, что на двух стульях сразу не усидеть.
Однако, на своих концертах исполняю и оперные арии, когда со мной есть оркестр.
Удивительная история случилась с Сергеем при приеме в ГИТИС на музыкальное отделение, когда экзамен у него принимала Тамара Синявская, вдова Муслима Магомаева. Сергей опоздал на экзамен и шансов поступить у него было мало, но Синявскую впечатлил великолепный баритон Волчкова, напомнивший ей голос мужа. В итоге молодой человек был зачислен в ГИТИС, однако вдова Магомаева отказалась преподавать у него, так как после смерти мужа ей тяжело было слушать баритон. Новым педагогом юноши стал приглашенный профессор Петр Глубокий.
- Сергей, вы создали программу песен военных лет. Какие эмоции испытываете, исполняя эти песни?
- Я очень трепетно отношусь к ним. Первое что я сделал после "Голоса" — записал песни военных лет с оркестром из Беларуси. И скоро выйдет фильм "Крепкая броня", где я пою две песни, посвященные военным годам.
Я родился в Беларуси, у нас чтят память о войне. В Хатыни у нас есть мемориал — три березки и пенек — потому что каждый четвертый белорус погиб во время Второй Мировой.
- Вы уже несколько лет живете в Москве. Быстро там освоились, чувствуете себя своим?
- Да, я живу в Москве более 10 лет. За эти годы дважды стал папой, у меня две дочки подрастают, я почти коренной москвич. А родители живут в Беларуси. Они приезжают ко мне в гости, а я к ним езжу.
- Актерское образование вам помогает на сцене?
- Конечно, помогает перевоплощаться, песни превращать в мини-спектакли. Если просто петь, не играя — сердце не выдержит. А актерство помогает.
- В свое время вы много выступали на корпоративах. Этот период остался в прошлом?
- Нет, я соглашаюсь петь и на частных мероприятиях. Но не всегда получается, в прошлом году мотался по гастролям, дал более 80 концертов.
- Как вам удалось не заразиться звездной болезнью?
- Перед глазами были примеры людей, которые возвышались, а потом больно падали. Я на эти грабли наступать не хочу. Подобных примеров не только на сцене, но и в жизни полно — люди, задирающие нос, падают ниже.
Нас всех может занести не туда. Но есть люди рядом, которые могут подсказать и скорректировать путь. Меня моя жена направляет.
- Вы правда с женой познакомились, когда пели в церковном хоре?
- Я пел в храме, она была прихожанкой. Сейчас тоже пою иногда — на большие праздники, на Рождество и Пасху.
- Нужно ли быть верующим, чтобы петь в церковном хоре?
- Не обязательно. Но если человек верующий, он хотя бы понимает, о чем поет и для чего. И у меня было понимание — где я нахожусь, почему пою, как должен себя вести.
- 16 марта у вас концерт в Риге. Вы приедете к нам впервые?
- С большим концертом впервые. А раньше бывал в гостях и приезжал с частным выступлением. У меня есть друзья в Юрмале, на концерт съедутся мои друзья из Беларуси, Украины, России. Город Рига потрясающий. И, надеюсь, погода будет солнечной.
Я привезу в Ригу лучшие свои песни, арию Мистера Икс исполню обязательно, песню, написанную для меня Александрой Пахмутовой, романсы, "Катюшу" и "Синюю вечность". Прозвучат и песни Раймонда Паулса — одна из репертуара Яака Йоалы, другая — на стихи Ильи Резника "Мне тебя не хватает", написанная к юбилею поэта.
Мне хочется не просто приехать к вам и уехать, хочется чтобы меня в Риге ждали вновь.
- Удачи вам!