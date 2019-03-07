У Башарова провалы в памяти; Он подозревает сглаз

Друг российского актера Марата Башарова рассказал, что артист страдает от провалов в памяти на фоне употребления алкоголя. Мужчина также признался, что возможно звезда стал жертвой проклятий участников шоу "Битва экстрасенсов".
В СМИ активно обсуждается пристрастие актера к алкоголю, а также слухи о его разводе с женой Елизаветой, которые он отрицает.
"Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, детей, карьеры",
- написала супруга Башарова в Instagram.
Пагубная привычка актера негативно отражается не только на его личной жизни, но и на работе.
"Он может выпить много, но не сразу опьянеет. В какой-то момент самоконтроль снижается. И тогда он, например, посылает какие-то совершенно бессвязные эсэмэски... Из-за этого некоторые режиссеры его в кино опасаются звать",
- приводит слова мужчины издание StarHit.ru.
Друг артиста также рассказал, что у Башарова случаются провалы в памяти. Часто актер не способен вспомнить причину конфликта. Иногда причиной ссор была ревность Елизаветы.
Со слов мужчины, Башаров предполагает, что он является жертвой порчи или сглаза, которые навели участники шоу "Битва экстрасенсов".