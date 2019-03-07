У Башарова провалы в памяти; Он подозревает сглаз

"Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, детей, карьеры",