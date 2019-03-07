Чт, 7.03.2019
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Судят 88-летнюю актрису, укравшую картину Пикассо

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Пенсионер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Florian Schwalsberger/ flickr.com

В Испании начался суд над 88-летней итальянской актрисой Лючией Бозе. Об этом пишет издание ABC.

Пожилая актриса обвиняется в присвоении картины Пабло Пикассо, которая принадлежала ее покойной домработнице Ремедиос.

Согласно материалам дела, картина была подарена женщине в 1963 году. 

Ремедиос прожила в доме Лючии бозе около 50 лет, конечно женщина хранила свои вещи в хозяйском доме.

Актриса не просто присвоила произведение искусства, после смерти домработницы, она выставила картину на торги и получила в ходе продажи 200 тысяч евро. Сообщается, что Бозе не дала ни цента наследникам женщины.

Pablo Pikaso ar draugu. 1951. gads

ФОТО: AFP

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