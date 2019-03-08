Неизвестная Роми Шнайдер: откровенный фильм о секс-символе 70-х

Фильм Эмили Атеф "Три дня с Роми Шнайдер" приоткрывает неизвестную сторону жизни секс-символа 60-80-х и бывшей возлюбленной Алена Делона (вместе звезды сыграли в фильме "Бассейн" в 1969 году).

Первая громкая слава пришла к немецкой актрисе Роми Шнайдер в 15 лет, когда она сыграла австрийскую императрицу Елизавету в сусальной кинотрилогии Эрнста Маришки "Сисси". Затем Роми продолжила карьеру в Париже и стала одной из самых востребованных европейских актрис своего поколения.

Шнайдер снималась у таких именитых кинорежиссёров как Жак Дере, Клод Соте, Анджей Жулавский и Лукино Висконти.

За свои роли в фильмах "Главное — любить" (1975) и "Простая история" (1978) Роми Шнайдер удостоилась премии "Сезар" за лучшую женскую роль.

Дальнейшая судьба Роми Шнайдер сложилась трагически. У нее была зависимость от алкоголя и успокоительных, ее первый муж покончил жизнь самоубийством, ей нелегко далось расставание с Аленом Делоном. Окончательно добила актрису гибель сына-подростка в результате несчастного случая. Пережить эту трагедию Шнайдер так и не смогла: в возрасте 43 лет кинозвезда ушла из жизни.

Действие картины Эмили Атеф разворачивается в 1981 году на французском спа-курорте в Киброне, куда звезда приехала, чтобы вылечиться от алкогольно-наркотической зависимости.

Там кинодива дала небывалое по степени откровенности интервью журналисту из “Stern”. Еще не ведая, что это интервью станет для нее последним...

ФОТО: Пресс-фото

По словам режиссера Эмили Атеф, она хотела, чтобы зрители в ее фильме увидели не просто портрет знаменитой актрисы, а настоящую женщину с подлинными эмоциями:

"Мой фильм – это лишь мгновение в ее жизни, позволяющие ей забыть о своей горькой судьбе".

Источником вдохновения для Эмили Атеф стали черно-белые фотографии, снятые для последнего интервью Роми Шнайдер в журнале “Stern” фотографом Робертом Лебеком.

Работая над сценарием, она встретилась с фотографом лично, и он предоставил ей все 600 снимков, сделанных в Киброне. Под впечатлением от них, режиссер решила снять фильм черно-белым.

Роль Роми Шнайдер сыграла поразительно похожая на нее немецкая актриса Мари Баумер.

Мари уже с 16-ти лет предлагали сыграть знаменитую кинодиву, но она отказывалась, поскольку не хотела играть в биографическом фильме.