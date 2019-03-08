Неизвестная Роми Шнайдер: откровенный фильм о секс-символе 70-х

8 марта в кинотеатре Splendid Palace в 18.00 состоится премьера нашумевшего фильма "Три дня с Роми Шнайдер". Драма о легендарной актрисе, представленная на Берлинском кинофестивале, собрала в 2018 году в Германии семь высших национальных кинонаград "Лола". Фильм непростой и во многом трагичный, но он станет настоящим подарком для истинных ценителей кино.
Фильм Эмили Атеф "Три дня с Роми Шнайдер" приоткрывает неизвестную сторону жизни секс-символа 60-80-х и бывшей возлюбленной Алена Делона (вместе звезды сыграли в фильме "Бассейн" в 1969 году).
Первая громкая слава пришла к немецкой актрисе Роми Шнайдер в 15 лет, когда она сыграла австрийскую императрицу Елизавету в сусальной кинотрилогии Эрнста Маришки "Сисси". Затем Роми продолжила карьеру в Париже и стала одной из самых востребованных европейских актрис своего поколения.
Шнайдер снималась у таких именитых кинорежиссёров как Жак Дере, Клод Соте, Анджей Жулавский и Лукино Висконти.
За свои роли в фильмах "Главное — любить" (1975) и "Простая история" (1978) Роми Шнайдер удостоилась премии "Сезар" за лучшую женскую роль.
Дальнейшая судьба Роми Шнайдер сложилась трагически. У нее была зависимость от алкоголя и успокоительных, ее первый муж покончил жизнь самоубийством, ей нелегко далось расставание с Аленом Делоном. Окончательно добила актрису гибель сына-подростка в результате несчастного случая. Пережить эту трагедию Шнайдер так и не смогла: в возрасте 43 лет кинозвезда ушла из жизни.
Действие картины Эмили Атеф разворачивается в 1981 году на французском спа-курорте в Киброне, куда звезда приехала, чтобы вылечиться от алкогольно-наркотической зависимости.
Там кинодива дала небывалое по степени откровенности интервью журналисту из “Stern”. Еще не ведая, что это интервью станет для нее последним...
По словам режиссера Эмили Атеф, она хотела, чтобы зрители в ее фильме увидели не просто портрет знаменитой актрисы, а настоящую женщину с подлинными эмоциями:
"Мой фильм – это лишь мгновение в ее жизни, позволяющие ей забыть о своей горькой судьбе".
Источником вдохновения для Эмили Атеф стали черно-белые фотографии, снятые для последнего интервью Роми Шнайдер в журнале “Stern” фотографом Робертом Лебеком.
Работая над сценарием, она встретилась с фотографом лично, и он предоставил ей все 600 снимков, сделанных в Киброне. Под впечатлением от них, режиссер решила снять фильм черно-белым.
Роль Роми Шнайдер сыграла поразительно похожая на нее немецкая актриса Мари Баумер.
Мари уже с 16-ти лет предлагали сыграть знаменитую кинодиву, но она отказывалась, поскольку не хотела играть в биографическом фильме.
Только французскому продюсеру Дэнису Понсе удалось ее переубедить. Талантливая "на разрыв аорты" игра Мари Баумер принесла фильму успех. На церемонии вручения Немецкой кинопремии "Лола" она была награждена за лучшую женскую роль, а также стала претенденткой на премию Европейской киноакадемии за звание лучшей европейской актрисы.