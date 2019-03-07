Кивичс сломал руку в драке - боксерский матч с обидчиком любимой отложен
Как стало известно, эпатажный латвийский музыкант Андрис Кивичс, который 9 марта должен был сразиться в боксерском поединке с осужденным за изготовление и распространение фейковых новостей Ником Эндзиньшем, более известным как рэпер Neids, сломал руку, поэтому матч отложен.
Сам Кивичс подтвердил TVNET, что в среду, 6 марта, во время драки он сломал руку, а потому бой решили перенести.
Организаторы этого эпохального мероприятия предполагают, что, скорее всего, поединок состоится 20 апреля.
Фотогалерея: Андрис Кивичс - музыкант
Как известно, после того как Андрис Кивичс и его возлюбленная Лиене Скулме потрясли общественность откровенным видео, выйдя в прямой эфир в Facebook, принимая ванну, Neids вызвал музыканта на боксерский бой.
Поскольку ответа от Кивича не последовало, через пару дней рэпер решил прибегнуть к более мощному оружию - откровенно обидным и грубым высказываниям в адрес Лиене.
И это сработало - музыкант не смог остаться равнодушным к такому оскорблению любимой и принял вызов наглеца!