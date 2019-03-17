Видео: Латвийская звезда 2000-х Яна Кей выпустила новый клип

Бывают такие редкие моменты, когда начинаешь смотреть клип и не сразу узнаешь исполнителя, как следствие, не ожидаешь ничего сверхъестественного…но вдруг ты удивленно открываешь глаза, и уже не можешь оторваться, получая удовольствие и от музыки, и от самого видеоряда.

И тут вспоминаешь, точно, ведь слышал этот голос, это та самая Яна Кей, которая пела "Медведицу" с "Мумий Троллем" и представляла Латвию на "Евровидении".

Яна Кей и Интарс Решетинс ФОТО: Felicija Vērzemniece/TVNET

Это та самая Яна, которая выпустила, опередив время, русский альбом в жанре 2step. Это та Яна, которая в начале нулевых открыла эру русского вокального drum’n’bass. Любимица теле- и радиоэфиров, которая ещё много лет назад была известна своими русско- и англоязычными клубными хитами.

Стоит отметить, что они до сих пор звучат на танцполах мира. Эти головокружительные успехи были достаточно давно, по нынешним высокоскоростным меркам музыкальной жизни.

А что же теперь? А теперь внезапно перед глазами предстаёт прекрасная, зрелая женщина с непередаваемым прибалтийским шармом, который настолько выгодно её выделяет в океане форматной эстрады, что спутать Яну ни с кем уже нельзя.

Она никого не копирует, она не подражает, она делает только свое, только личное, уникальное и авторское.

Новая песня "Пламя горькой любви" является авторской, и она от совсем другой Яны Кей, полной новых чувств и переживаний любви и того пламени, которое она разжигает в сердце женщины. И, несмотря на то, что текст немного грустный, песня легкая, тёплая, героиню спокойно можно представить в каком-то открытом кафе на берегу Москвы-реки или Сены, с тем самым бокалом Мартини и мыслями, от которых ей не уйти.

Клип преисполнен образами, в нем настолько все стильно, продуманно, аккуратно подогнано друг к другу, что от просмотра с первых кадров создается ощущение добротного французского кино.

С чёрно-белым кадром надо уметь работать, и оператору, и режиссёру, и, что самое важное - самому артисту. У Яны это получилось особенно хорошо, она живёт в этом чёрно-белом фильме, передаёт эмоции через два цвета, как "да" и "нет", и цвет здесь не просто излишен, он бы украл саму идею клипа и песни.

Образ шахматной королевы с немыслимой прической запоминается сразу, а идея шахматной партии, как истории любви хорошо подходит к самой идее песни, поэтому королева здесь удачно выбрана, она здесь просто нужна.

Яна Кей (Yana Key) ФОТО: Пресс-фото

Женщина часто играет с мужчиной в шахматную партию, а королева в шахматах – самая сильная фигура. Юные девочки-балерины, как символ чистоты являют собой ту заветную, детскую мечту – быть артисткой балета, которую Яна к своему сожалению, а может и к счастью, не смогла реализовать…

На смену приходит ещё один образ непростых отношений и противостояния – поединок фехтовальщиков, где каждый укол противника в сердце ощущается как ещё одна победа или поражение в той самой горькой любви, о которой поёт Яна. Он ушёл, он ушёл...