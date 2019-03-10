Звезда недели: Одна из лидеров в Instagram - Настя Ивлеева

В 2015 году Настя переехала в Москву, где начала встречаться с участником группы "Челси" - Арсением Бородиным. Именно он посоветовал девушке начать вести свой блог. После того, как она сняла короткое комедийное видео на нее обратили внимание.

Весной 2017 года Ивлееву пригласили вести телешоу "Орел и решка. Перезагрузка" на канале "Пятница" и "Интер". Это сделало девушку еще популярнее.

В августе 2018 года Настя попала на интервью к журналисту Юрию Дудю. Эта программа получила широкий резонанс благодяря высказываниям Ивлеевой о длине мужского достоинства. Девушка объяснила, что не может продолжать отношения с человеком, у которого маленькой член.

"Вообще, конечно, маленький член — это приговор".

Настя объяснила, что член в 14-15 сантиметнов она считает маленьким.

Осенью 2018 выпустила песню "15 см", которую создали из обрезков реслик на интервью у Юрия Дудя.

Согласно последней информации Ивлеева встречается с популярным российским рэпером - Элджеем (наст. имя Алексей Узенюк).