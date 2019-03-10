Звезда недели: Одна из лидеров в Instagram - Настя Ивлеева

8 марта день своего рождения отметила звезда Instagram, видеоблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. По состоянию на февраль 2019 года на её Instagram-страницу _agentgirl_ подписано свыше 11 миллионов человек.
В 2015 году Настя переехала в Москву, где начала встречаться с участником группы "Челси" - Арсением Бородиным. Именно он посоветовал девушке начать вести свой блог. После того, как она сняла короткое комедийное видео на нее обратили внимание.
Весной 2017 года Ивлееву пригласили вести телешоу "Орел и решка. Перезагрузка" на канале "Пятница" и "Интер". Это сделало девушку еще популярнее.
В августе 2018 года Настя попала на интервью к журналисту Юрию Дудю. Эта программа получила широкий резонанс благодяря высказываниям Ивлеевой о длине мужского достоинства. Девушка объяснила, что не может продолжать отношения с человеком, у которого маленькой член.
"Вообще, конечно, маленький член — это приговор".
Настя объяснила, что член в 14-15 сантиметнов она считает маленьким.
Осенью 2018 выпустила песню "15 см", которую создали из обрезков реслик на интервью у Юрия Дудя.
Согласно последней информации Ивлеева встречается с популярным российским рэпером - Элджеем (наст. имя Алексей Узенюк).
Девушка является обладательницей нескольких наград, в том числе премии Glamour за "Преображение года".
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