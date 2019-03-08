Johnyboy устроил фаер-шоу и вечеринку в трамвае

Johnyboy родом из Саласпилса, читает рэп, который слушают миллионы, причем по большей части в России. Осенью 2018 года он рассказал журналисту Юрию Дудю, как остался без денег и друзей, уехал с девушкой на заработки в Англию, жил в нечеловеческих условиях и пахал, чтобы вернуться в музыку. Вернувшись в Латвию, он похоронил отца, прервалась его связь с мамой, она запретила ему общаться с братом, а о рождении второго он узнал из соцсетей. Интервью вызвало широкий резонанс как в Латвии, так и в России.