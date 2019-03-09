Сб, 9.03.2019
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Умер Владимир Этуш

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Владимир Этуш

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

На 97-м году жизни скончался советский и российской актер Владимир Абрамович Этуш. Об этом пишет Gazeta.ru.

Дочь артиста Раиса подтвердила смерть актера. В настоящий момент причина смерти неизвестна.

В конце ноября был отменен спектакль с участием Владимира Этуша в театре Вахтангова. 

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За плечами Владимира Этуша более сотни ролей в театре и кино. Многие персонажи вошли в коллекцию золотого фонда совесткого и российского кино. Фразы сказанные зубным врачем Шпаком в кинокартине "Иван Васильевич меняет профессиию", или товарищем Сааховым из "Кавказской пленницы, или Новых приключений Шурика" - стали крылатыми, а роль Карабаса-Барабаса ("Приключения Буратино") и вовсе считается хрестоматийной. 

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