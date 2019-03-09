Умер Владимир Этуш

В конце ноября был отменен спектакль с участием Владимира Этуша в театре Вахтангова.

За плечами Владимира Этуша более сотни ролей в театре и кино. Многие персонажи вошли в коллекцию золотого фонда совесткого и российского кино. Фразы сказанные зубным врачем Шпаком в кинокартине "Иван Васильевич меняет профессиию", или товарищем Сааховым из "Кавказской пленницы, или Новых приключений Шурика" - стали крылатыми, а роль Карабаса-Барабаса ("Приключения Буратино") и вовсе считается хрестоматийной.