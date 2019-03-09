"Мне теперь из этого дома два пути": Творческий и жизненный путь Владимира Этуша

Владимир Этуш был запоминающимся актером, со своей индивидуальностью. В нем было что-то необычное, подаренное свыше.

Его первые роли были сильными, волевыми и опасными личностями - турецкий командующий флота Сеит-Али, Чезаре Мартини из "Овода" и коварный глава районного НКВД.

Владимир Этуш ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Но помнить мы будем артиста, именно по его комедийным ролям. У Этуша был необычайный комедийный дар. Произнесенные из его уст реплики, после премьеры становились крылатыми.

Оказывается, актер мог и упустить звездную роль товарища Саахова, так как он был очень плотно занят игрой в театре, а в кино ему предлагались лишь роли второго плана. Он очень не хотел соглашаться играть у Леонида Гайдая, чтобы не ставить на себе клеймо определенного типажа. Но легендарный режиссер не сдался, уговорил артиста сыграть еще хотя бы один раз.

Это навсегда перевернуло кинокарьеру Владимира Этуша. Он стал соавтором гениального образа. Реплики товарища Саахова Владимир Абрамович придумывал прямо на съемочной площадке.

Родился Этуш в Москве, и уже со школы увлекся театром. На первый курс Щукинского училища актер был зачислен в 1940 году. Но началась война, и актер ушел на фронт добровольцем.

Владимир Абрамович сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медалями. После тяжелого ранения в 1943 году был комиссован.

Уже после окончания училища артист начал работать в труппе театра имени Е.Б.Вахтангова. До самой смерти Этуш не покидал сцены родного театра, давая по 6-8 спектаклей в месяц, а также обучал студентов в Щукинском училище.

* Сам Этуш рассказывал, что он "родился дважды".

"Началось все с того, что я появился на белый свет дважды. Первый раз - 6 мая 1922 года. А второй - в ту же пору, но год спустя. Объясняется это очень просто.

Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорожденного мальчика годом позже. Дескать, придет время призыва в армию - крепче будет. Так поступили и со мной. И официально я существую с 1923-го года", - приводит слова артиста издание 360tv.ru.

Владимира Абрамовича сравнивали с легендарным Чарли Чаплином. Сам он сомневался в том, что годится в актеры. Коллеги по сцене считали его очень одаренным, харизматичным, с мощным голосом и уникальной фактурой лица.



Актер получил множество наград и регалий: государственная премия РФ в области литературы и искусства, премия "Кумир", "Ника", "Хрустальная Турандот" и другими.

Владимир Этуш очень любил то, чем занимается. В интервью РИА Новости, в 2013 году он признался: "Я рад, когда могу репетировать, сниматься. Счастье для меня — это жизнь".

Владимир Абрамович считал, что "артисту обязательно нужно, чтоб его похвалили, ему обязательно нужны эти вот глаза, ему нужны аплодисменты". Это был настоящий фанат своей профессии, который не мог что-то делать на половину.

Все свое мастерство, в последние годы, он превратил в подвиг. Каждый раз выходя на сцену Владимир Этуш чувствовал народную любовь и признание.

Как рассказывал сам актер, во время съемок картины "Иван Васильевич меняет профессию", он получал настоящее удовольствие.

Владимир Этуш вместе С Юрием Яковлевым отдавался безграничной импровизации, а порой даже хулиганству. Леонид Гайдай и вся съемочная группа останавливала работу от хохота, так как не могла дальше работать.

Владими Абрамович понимал, что современное искусство и культура претерпели массу изменений. Но будучи преподавателем, он верил в своих студентов.

"Есть урон в культуре, в знаниях, в каких-то этических моментах. Но то, что меня очень радует – присутствие в новом поколении мыслящих людей", - говорил он.

Владимир Абрамович Этуш ушел из жизни 9-го марта в больнице, куда был увезен накануне. У народного артиста осталась вдова Елена, которая моложе его на 42 года.