Сб, 9.03.2019
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  • "Больше не марсианка!": Жанна Агузарова изменилась до неузнаваемости

"Больше не марсианка!": Жанна Агузарова изменилась до неузнаваемости

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Жанна Агузарова

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Российская певица Жанна Агузарова, известная своей любовью к китчу и эпатажу, изменила свою внешность до неузнаваемости. Об этом сообщает Kp.ru.

В Интернете опубликовано видео, где можно заметить колоссальные перемены во внешности 56-летней певицы.

Агузарова покрасила волосы в черный цвет, накачала губы и сделала стрижку с челкой. 

Жанна Агузарова

ФОТО: скриншот видео

Жанна Агузарова - экстравагантная российская и совесткая певица. Наибольшую популярность звезде принесла карьера в группе "Браво", а также песня "Волшебная страна", которая вошла в саундтрек к фильму "Асса".

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