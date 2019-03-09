"Больше не марсианка!": Жанна Агузарова изменилась до неузнаваемости

Российская певица Жанна Агузарова, известная своей любовью к китчу и эпатажу, изменила свою внешность до неузнаваемости. Об этом сообщает Kp.ru.
В Интернете опубликовано видео, где можно заметить колоссальные перемены во внешности 56-летней певицы.
Агузарова покрасила волосы в черный цвет, накачала губы и сделала стрижку с челкой.
Жанна Агузарова - экстравагантная российская и совесткая певица. Наибольшую популярность звезде принесла карьера в группе "Браво", а также песня "Волшебная страна", которая вошла в саундтрек к фильму "Асса".