"Я вас люблю!": Ольга Серябкина выступила в Риге
Накануне, 8 марта в Риге выступила бывшая вокалистка группы Serebro Ольга Серябкина. Девушка привезла в Ригу свой сольный проект под названием Molly.
Ольга не осталась разочарованной. Она опубликовала в сторис благодарности для поклонников.
"Рига, спасибо вам большое. Я вас очень люблю. Я очень счастлива, что это 8 Марта было именно таким. Оно было по-настоящему наполнено любовью. " - сказала Серябкина.
Исполнительница пообещала, что она очень скоро вернется с новым концертом.
"А еще до встречи, очень скоро, в Риге...", - добавила она.
Во время выступления певица охотно позировала перед камерами смартфонов, а у одного из посетителей даже взяла из рук телефон и сама сделала селфи.
Instagram рижан переполнен кадрами жарких моментов вчерашнего вечера.
Русский TVNET предлагает читателям посмотреть, как это было.
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