Сб, 9.03.2019
То, что раньше писали на заборе, сейчас в Интернете пишут, гадят, гадят туда. Но раз уж встала на актерский путь, надо иметь совесть, не впадать в иллюзии и служить профессии.
Елена Санаева, актриса
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"Я вас люблю!": Ольга Серябкина выступила в Риге
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Ольга Серябкина

ФОТО: https://www.instagram.com/serebro_official/ljubaxa коллаж Русский TVNET

Накануне, 8 марта в Риге выступила бывшая вокалистка группы Serebro Ольга Серябкина. Девушка привезла в Ригу свой сольный проект под названием Molly.

Ольга не осталась разочарованной. Она опубликовала в сторис благодарности для поклонников. 

"Рига, спасибо вам большое. Я вас очень люблю. Я очень счастлива, что это 8 Марта было именно таким. Оно было по-настоящему наполнено любовью. " - сказала Серябкина. 

Исполнительница пообещала, что она очень скоро вернется с новым концертом. 

"А еще до встречи, очень скоро, в Риге...", - добавила она. 

Во время выступления певица охотно позировала перед камерами смартфонов, а у одного из посетителей даже взяла из рук телефон и сама сделала селфи.

Instagram рижан переполнен кадрами жарких моментов вчерашнего вечера.

Русский TVNET предлагает читателям посмотреть, как это было.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤ЛУЧШАЯ❤MOLLY❤@serebro_official

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💋💕 @serebro_official #molly #serebro #seryabkina

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Molly on fire 🔥 #molly

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