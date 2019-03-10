Сеть взорвал клип на песню Сергея Лазарева для "Евровидения"
Российский певец Сергей Лазарев накануне представил клип на песню Scream, с которой он отправится на конкурс "Евровидение-2019". На момент написания статьи количество просмотров на YouTube-канале певца уже превысило один миллион.
Лазарев рассказал, что он почувствовал в этой мелодии "невероятную силу и мощь".
"Потом появился текст и все обрело еще больший смысл", - пояснил Сергей.
Режиссером клипа стал Константин Черепков.
Лазарев признался, что он счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показать себя с другой музыкальной стороны.
Напомним, в 2019 году конкурс "Евровидение" пройдет в столице Израиля Тель-Авиве 14 по 18 мая.