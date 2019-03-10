Вс, 10.03.2019
История Infogram началась в ноябре 2011 года. Трое безумцев из Латвии решили доказать всему миру, что массивы информации можно показать просто, эстетично и главное, понятно. И мир им поверил! Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Сеть взорвал клип на песню Сергея Лазарева для "Евровидения"
Видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Сергей Лазарев

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Российский певец Сергей Лазарев накануне представил клип на песню Scream, с которой он отправится на конкурс "Евровидение-2019". На момент написания статьи количество просмотров на YouTube-канале певца уже превысило один миллион.

Лазарев рассказал, что он почувствовал в этой мелодии "невероятную силу и мощь".

"Потом появился текст и все обрело еще больший смысл", - пояснил Сергей. 

Режиссером клипа стал Константин Черепков.

Лазарев признался, что он счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показать себя с другой музыкальной стороны. 

Напомним, в 2019 году конкурс "Евровидение" пройдет в столице Израиля Тель-Авиве 14 по 18 мая. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ