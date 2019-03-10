Дженнифер Лопес собралась замуж в четвертый раз

Голливудская 49-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес обручилась с 43-летним американским бейстболистом Алексом Родригесом. Об этом звезда написала на своей Instagram-странице.
Фотографию обручального кольца певица опубликовала в социальных сетях.
Родригес разместил такой же снимок у себя на странице и подписал: "Она сказала "Да"".
Дата свадьбы пока не разглашается.
Пара познакомилась 14 лет назад, но отношения начались только в 2017 году.
Стоит отметить, что этот брак будет уже четвертым в биографии Лопес, а также вторым для Родригеса. У певицы близнецы - Макс и Эмма, родившиеся в браке с певцом Марком Энтони, у Родригеса также есть две дочери.
Дженнифер Лопес - популярная американская певица и актриса. На ее сцету восесь студийных альбомов. Наиболее известные фильмы с ее участием: "Свадебный переполох", "Давайте потанцуем", "Анаконда" и "Если свекровь - монстр". В 2016 году Лопес снялась в успешной криминальном сериале "Оттенки синего".