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Дженнифер Лопес собралась замуж в четвертый раз

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Голливудская 49-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес обручилась с 43-летним американским бейстболистом Алексом Родригесом. Об этом звезда написала на своей Instagram-странице.

Фотографию обручального кольца певица опубликовала в социальных сетях. 

Родригес разместил такой же снимок у себя на странице и подписал: "Она сказала "Да"".

Дата свадьбы пока не разглашается.

Пара познакомилась 14 лет назад, но отношения начались только в 2017 году. 

Стоит отметить, что этот брак будет уже четвертым в биографии Лопес, а также вторым для Родригеса. У певицы близнецы - Макс и Эмма, родившиеся в браке с певцом Марком Энтони, у Родригеса также есть две дочери.

Дженнифер Лопес - популярная американская певица и актриса. На ее сцету восесь студийных альбомов. Наиболее известные фильмы с ее участием: "Свадебный переполох", "Давайте потанцуем", "Анаконда" и "Если свекровь - монстр". В 2016 году Лопес снялась в успешной криминальном сериале "Оттенки синего".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

she said yes ♥️

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