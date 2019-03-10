Дженнифер Лопес собралась замуж в четвертый раз

Фотографию обручального кольца певица опубликовала в социальных сетях.

Родригес разместил такой же снимок у себя на странице и подписал: "Она сказала "Да"".

Дата свадьбы пока не разглашается.

Пара познакомилась 14 лет назад, но отношения начались только в 2017 году.

Стоит отметить, что этот брак будет уже четвертым в биографии Лопес, а также вторым для Родригеса. У певицы близнецы - Макс и Эмма, родившиеся в браке с певцом Марком Энтони, у Родригеса также есть две дочери.