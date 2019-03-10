Вс, 10.03.2019
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Умерла звезда "Санта-Барбары", актер исполнивший роль СиСи Кэпвелла

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Джед Аллан

ФОТО: https://www.facebook.com/pg/santabarbaranbc/ скриншот видео/ коллаж Русский TVNET

Американский киноактер Джед Аллан, наиболее известный ролью СиСи Кэпвелла в сериале "Санта-Барбара", умер в возрасте 84 лет. Новость об его смерти появилась в субботу вечером в Facebook. Об этом пишет Hollywoodnewsdaily.com.

О смерти актера сообщил его сын.

"Извините, что приходится публиковать печальные новости, но мой отец сегодня вечером ушел из жизни. Он умер спокойно, в окружении любяжей семьи и близких...", - написал он.

Джед Аллан был известен поклонникам мыльных опер по всему миру. Он начал свою долгую карьеру с дебютной роли Эйса Хаббарда в "Любви жизни" в 1964 году. С 1964 по 1965 год он также сыграл профессора колледжа Пола Бриттона в фильме "Секретный шторм". Кроме роли СиСи Кэпвелла в "Санта-Барбаре", Джед всемирноизвестен как Дон Крэйг из сериала "Дни нашей жизни". 

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