Умерла звезда "Санта-Барбары", актер исполнивший роль СиСи Кэпвелла

"Извините, что приходится публиковать печальные новости, но мой отец сегодня вечером ушел из жизни. Он умер спокойно, в окружении любяжей семьи и близких...", - написал он.

Джед Аллан был известен поклонникам мыльных опер по всему миру. Он начал свою долгую карьеру с дебютной роли Эйса Хаббарда в "Любви жизни" в 1964 году. С 1964 по 1965 год он также сыграл профессора колледжа Пола Бриттона в фильме "Секретный шторм". Кроме роли СиСи Кэпвелла в "Санта-Барбаре", Джед всемирноизвестен как Дон Крэйг из сериала "Дни нашей жизни".