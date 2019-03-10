Молодая поэтесса умерла после ссоры с мужем

Российская поэтесса Лола Львова (наст. имя - Александра Чернышова) ушла из жизни в возрасте 29 лет. Известно, что трагедия произошла 8 марта. О смерти девушки сообщил в соцсетях писатель Эдуард Богданов.
"Спасибо, что была! Спи спокойно, Александра, Лола Льдова, самая красивая, самая талантливая, самая яркая, абсолютно великолепная женщина, блистательный русский поэт", - написал Багиров.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" подчеркнула, что Александра была невероятно одаренной и сравнила ее с Анной Ахматовой.
"Если бы мы жили в Серебряном веке, Лолу Льдову почитали бы наравне с дореквиемной Ахматовой. В чем-то они даже похожи - с поправкой на современность слога, рифмы и синтаксиса", - приводит слова Симоньян РИА "Новости".
Последняя публикация в Instagram была сделана девушкой 8 марта. Согласно информации в СМИ поэтесса поссорилась с мужем, после чего произошла трагедия. Чернышова совсем недавно стала матерью. У Александры осталась семимесячная дочь.
"Мы с тобой были-были и стали былью,
Вот и сбылись, пожалуй,
Пошли ко дну.
Но - если я остыну и стану пылью,
Вспомню их всех,
А забуду- тебя одну."
(Отрывок из стихотворения Лолы Львовой, опубликованный в апреле 2018 года на портале Стихи.ру.)
"Ведь бывает, что наконец встретишь женщину, которая всю жизнь должна была принадлежать тебе, да только теперь уже поздно. И этой женщине в минуту встречи лет шестнадцать, а тебе девятнадцать, и ты смотришь на эту женщину в первый, единственный раз и тут же ей говоришь: "Ты красивая. Я люблю тебя. Давай никогда не будем расставаться", — и она говорит: "Конечно", — одно слово, но оно значит: "Конечно, красивая. Конечно, любишь. Конечно, не будем". Только уж поздно. Она замужем за другим. Хотя на самом-то деле ничуть не поздно. Никогда не бывает и не будет поздно, если только — и возраст тут роли не играет — ты на всю жизнь остаёшься девятнадцатилетним мальчишкой, который сказал эти слова той единственной шестнадцатилетней девчонке в ту единственную минуту из всех минут жизни, когда ты был самим собой. Разве может быть поздно для такого девятнадцатилетнего мальчика, разве может кто-нибудь ту шестнадцатилетнюю девочку лишить невинности, будь у нее хоть сто мужей, если она и есть та, единственная, которая сразу сказала тебе: "Конечно". . . . Фолкнер.