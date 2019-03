Молодая поэтесса умерла после ссоры с мужем

"Ведь бывает, что наконец встретишь женщину, которая всю жизнь должна была принадлежать тебе, да только теперь уже поздно. И этой женщине в минуту встречи лет шестнадцать, а тебе девятнадцать, и ты смотришь на эту женщину в первый, единственный раз и тут же ей говоришь: "Ты красивая. Я люблю тебя. Давай никогда не будем расставаться", — и она говорит: "Конечно", — одно слово, но оно значит: "Конечно, красивая. Конечно, любишь. Конечно, не будем". Только уж поздно. Она замужем за другим. Хотя на самом-то деле ничуть не поздно. Никогда не бывает и не будет поздно, если только — и возраст тут роли не играет — ты на всю жизнь остаёшься девятнадцатилетним мальчишкой, который сказал эти слова той единственной шестнадцатилетней девчонке в ту единственную минуту из всех минут жизни, когда ты был самим собой. Разве может быть поздно для такого девятнадцатилетнего мальчика, разве может кто-нибудь ту шестнадцатилетнюю девочку лишить невинности, будь у нее хоть сто мужей, если она и есть та, единственная, которая сразу сказала тебе: "Конечно". . . . Фолкнер.

