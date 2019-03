СМИ: "Королю пародии" Пескову осталось жить всего год-полтора

View this post on Instagram

Дорогие друзья! Проведенное врачами-специалистами ГКБ им. С.П. Боткина обследование артиста выявило серьезные нарушения в работе поджелудочной железы, требующие оперативного вмешательства. В результате была проведена сложная многочасовая операция. На данный момент состояние Александра Пескова оценивается как тяжелое и контролируется специалистами отделения анестезиологии-реанимации. После стабилизации показателей и улучшения состояния пациент будет переведен в отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии. К сожалению, запланированные мероприятия с участием Александра Пескова переносятся до полного восстановления артиста. #александрпесков #peskovshow #здоровье #концерт #госпитализация