В воскресенье, 21 апреля, в клубе Melnā Piektdiena выступит одна из самых известных московских панк-групп - "Тараканы!". Музыканты неоднократно бывали в Риге и в других европейских городах, а также посетили с концертами Японию, Израиль, Грузию и Казахстан. География гастролей группы столь обширна, ведь ребята поют сразу на двух языках – русском и английском, умело превращая двуязычие своей программы в преимущество.

Русский TVNET связался вокалистом группы и узнал, кто же такие "Тараканы!".

- "Тараканы!" и Sex Pistols: правда ли, что вы создавали некий русский аналог этой группы?

- Мы не создавали ее для того, чтобы быть аналогом. Мы себя уже после создания, когда заиграли наши первые песни, когда мы стали искать какие-то опоры, ролевые модели.

Стали, скажем так, позволять влиянию наших кумиров проявляться в нашей музыке. Мы поняли, что такая роль – "Русский Sex Pistols", она просто более всего нам подходит.

Так нас можно было обозначить в начале нашей карьеры в 1991 году. Действительно, они были для нас ролевой моделью. Действительно, их музыка была для нас той самой музыкой, которую и мы пытались играть.

Поэтому для того, чтобы кому-то объяснить в двух словах, кто мы такие, мы в полушутку, в полувсерьез использовали фразу: "Мы типа русских Sex Pistols".

Мы не имели ни тогда, ни сейчас даже одного процента того влияния, какое имели Sex Pistols в момент своего зарождения (в 1975 – 1976 году), когда они изменили рок-сцену в Великобритании. Мы это вообще не подразумевали.

- Что, на ваш взгляд, такое панк-рок? Есть ли разница в движении современного панк-рока и панк-рока в 80-х? Все еще сохранился этот протест против мейнстрима?

Если говорить о группах нью-йоркского андеграунда, то ни о каком протесте они тогда не думали.

Если почитать литературу и прессу тех лет, то ни Ramones, ни Blondie, ни какие-либо другие из их поколения - не были социально или политически озабоченными.

Если они и формулировали протест, то он заключался, в первую очередь, в противостоянии тогдашней зааранжированной рок-музыке - чересчур патетичной.

Тогда было популярно диско, прогрессивный рок и арт–рок. Они возвращают рок-н-роллу его первородность, его локанизм, трехаккордность и простоту. О каком протесте мы можем говорить!

Группы, которые пришли им на смену, уже второй волны. В основном - это Великобритания, и которые придумали такой жанр как панк-хардкор.

Они уже сформулировали какие-то претензии обществу. Они уже были рупором обиженных и обездоленных. Они были часто, в особенности в Великобритании, музыкантами, которые транслировали идеи бедноты, пролетариата, рабочего класса.

Даже после них, в конце 80-х и 90-х, когда переродился панк-ривайвл, постпанк ревайвл, который, собственно, и дал появиться таким группам как The Offspring, Green day, Rancid, Sum 41, Blink 182, Good Charlotte и так далее.

Но она тоже, уже не была протестной или политически озабоченной, в массе своей. Хотя, среди этих групп встречались очень и очень политически озабоченные коллективы. Либо же, среди выше названных, иногда проскальзывали такие песни.

В этом смысле, я не вижу особой разницы между положением в 70-х, 80-х, 90-х или в 2000-х.

Есть панк-группы, в которых музыканты занимаются этой музыкой только потому, что им исключительно нравится энергия, посыл, агрессия, сексуальность и простота этой музыки.

С ними бок о бок рубятся другие группы, для которых главное - сексуальность, политические изменения и позитивные сдвиги в обществе, которые могут происходить или не происходить. А есть и такие, в которых смешано одно с другим.

Поэтому, я бы не говорил, что были времена, а теперь все по-другому. Сейчас тоже существует панк-андеграунд, существуют известные группы, которые транслируют какие-то социальные темы и одновременно с этим есть коллективы, которые воспевают подростковый образ жизни, к примеру, скейтборды и вечеринки.

группа "Тараканы!" ФОТО: Пресс-фото

- В недавнем интервью Андрей Князев сказал, что КиШ изначально задумывался как культовый коллектив. А как задумывались "Тараканы!"?

Мы задумывались как тусовка подростков, которые любят играть напористый рок.

Которые хотели бы, чтобы в рамках этой их деятельности им так повезло с востребованностью, чтобы им никогда не пришлось работать на скучных и нормальных работах. Чтобы у них было внимание со стороны барышень, чтобы хватало средств на наркотики и алкоголь.

По большому счету все. Это все, чего нам хотелось. Я могу сказать, что - это поразительно!

Читая книги о зарождении панк-музыки, например, в Нью-Йорке. Есть замечательная книга на эту тему, называется "Прошу убей меня", я с очень большим удивлением понял, что

не было никакой разницы: между "Тараканами!" на Кутузовском проспекте в 1991 году, и всей этой тусовкой в клубе CBGB в 1974 -1975 в Нью-Йорке.

У них были такие же ценности. У них не было никаких планов и представления о будущей карьере.

Ни о какой культовости мы не думали. Мы честно, совсем не были уверены, что мы когда-нибудь станем популярными.

Это была андеграундная сцена и это была музыка, которая, несмотря на всю свою неформальную доступность и простоту, не была тогда популярной.

Мы знали, что делаем музыку , которая вряд ли понравится широким слоям россиян.

- Для кого вы сейчас пишете песни? Кто ваша аудитория?

- Мы и сейчас, и всегда писали песни для себя. Для того, чтобы нам было по кайфу. Для того, чтобы самовыражаться. Для того, чтобы выпустить новый альбом и поехать в тур.

Мы такая группа, которая счастлива, если песни вообще бы сочинять не нужно было. Я с радостью играл, и еще играю в кавер-группах. Я себя чувствую с гитарой в руках, на сцене играя каверы на Игги Попа, Билли Айдола и Sex Pistols - значительно более органично и комфортно, чем когда сжимая в руках микрофон, я в составе группы "Тараканы!" доношу до зрителя какие-то идеи и какие-то песни.

Мы сочиняем точно не для того, чтобы удовлетворить запрос какой-то части аудитории - понравится тем или иным людям, или вот, сочиняя песню представлять какую-то группу людей и думать, что вот этим как раз зайдет. Такого нету. Нам это нравится. Это наша работа. Это наша занятие.

Это то, чем мы живем – сочинять песни и потом их играть.

Наверное, такая принципиальность и любовь к тому, что они делают помогли группе "Тараканы!" в 90-х попасть в состав "Московской рок-лаборатории" (вместе с такими группами как "ПОГО", "Ва-Банкъ", "НАИВ", Distemper и другими) и сформировать московскую панк-рок сцену тех лет. Навсегда изменив русское андеграундное движение в целом.