Пн, 11.03.2019
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Скриптонит сорвал собственный концерт и отказался от гонорара

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Скриптонит

ФОТО: пресс-фото/ Алексей Алифанов

Российский хип-хоп исполнитель Скриптонит (наст.имя - Адиль Жалелов) сорвал собственное выступление. О чем сам артист написал на своей Instagram-странице. 

Концерт должен был состояться в ночь на 9 марта в клубе Arena by Soho Family (Москва).

Но через 30 минут после начала выступления, артист его прервал.

Согласно отзывам зрителей, исполнителю не понравился звук в зале и то, как звучала фонограмма. 

"Во время концерта он расстегнул ширинку и поссал прямо на зрителей. Это я образно выражаюсь. Впрочем, после концерта зрители чувствовали себя обоссаными", - написал музыкальный критик Олег Кармунин в своем Telegram-канале "Русский шаффл".

Кармунин также отметил, что Скриптонит просто сидел и демонстративно ничего не делал.

"Играла его фонограмма, на сцене плясали казахи, а он ковырялся в носу, невпопад поднимая микрофон и матерясь. Иногда подходил к человеку, который ставил его музыку с айтюнса, и советовал, какой трек дальше", - пояснил критик.

На следующий день на странице артиста в instagram появилась запись с извинениями. Рэпер также уточнил, что он отказался от своей части гонорара.

"Сегодня стало известно, что вина была с нашей стороны и я был очень неправ", - написал Скриптонит. 

Галерея: Рэпер Скриптонит в Риге 

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